Portaltic.-El 72% de los españoles cree que el ámbito rural no está preparado para el teletrabajo

MADRID, 24 (Portaltic/EP)



La idea de teletrabajar se ha normalizado en España tras el confinamiento debido a la pandemia, lo que ha llevado a los españoles a cambiar su idea acerca de la opción de trabajar desde casa, aunque siete de cada diez consideran que las regiones rurales no están preparadas al no tener una red de calidad.



Los datos recogidos por la compañía de telecomunicaciones Viasat en su estudio sobre conectividad en España muestran el incremento del teletrabajo en el marco de la pandemia y el perjuicio que supone para la España rural el carecer de redes de calidad a la hora de implantarlo, como informa en un comunicado.



Una de las principales conclusiones que pueden extraerse del informe es que la llegada de la pandemia ha supuesto una transformación en el punto de vista de empresas y trabajadores, cada vez más enfocados hacia el teletrabajo.



En este sentido, el 85 por ciento reconoce haber cambiado su idea acerca de trabajar desde casa, de los cuales el 39 por ciento cree que esta situación se extenderá en el tiempo y que no se trata de una medida temporal.



Cuando planean un viaje o buscan un alojamiento para sus vacaciones, un 63 por ciento de los encuestados asegura que tiene en cuenta la calidad de la conexión a Internet disponible. Además, y según el informe, el 40 por ciento acaba eligiendo un destino rural o de montaña, en lugar de ir a la playa.



El informe destaca la necesidad de una red de calidad en el territorio peninsular. No obstante, en España, casi cuatro millones de ciudadanos carecen de una conexión de alta velocidad y son muchos los usuarios que consumen sus datos móviles cuando deciden pasar unos días fuera.



Concretamente, el 19 por ciento de los españoles participantes en el estudio ha manifestado que la tarifa contratada para su 'smartphone' le resulta insuficiente para acabar el mes si tienen que viajar. Se trata de una situación que lleva al 72 por ciento a considerar que la España rural no está preparada para el teletrabajo.



La pandemia también ha demostrado el valor de Internet para la educación, no solo al posibilitar las clases en 'streaming', sino también como recurso de información durante los meses en los alumnos han tenido que estar fuera de las aulas. El 58 por ciento de los encuestados asegura que utiliza Internet para ayudar a sus hijos a estudiar o a realizar tareas.



Asimismo, el confinamiento ha fomentado las compras 'online'. El estudio de Viasat destaca que el 90 por ciento de los españoles realiza compras a través de Internet. Además, el 45 por ciento de los encuestados prefieren las compras en línea frente al comercio físico, y un 36 por ciento afirma dedicar entre dos y cinco horas semanales a buscar productos en la Red.



"Internet nos facilita la vida y se ha convertido en un servicio esencial", ha declarado José Padilla, director de Operaciones de Viasat. "Nadie tiene por qué renunciar a las ventajas de una red de calidad, independientemente de que viva en una zona rural o en una gran ciudad, porque la conexión vía satélite sólo requiere acceso al cielo".