Portaltic.-DC expande su universo con los nuevos videojuegos Suicide Squad: Kill the Justice League y Gotham Knights

24/08/2020 Suicide Squad: Kill the Justice League POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA WARNER BROS. GAMES/ DC



MADRID, 24 (Portaltic/EP)



Warner Bros. Games y DC han anunciado este fin de semana dos nuevos videojuegos con narrativas originales con los que expandirán el universo de villanos y superhéroes en las familias de videoconsolas de Sony y Microsoft: Suicide Squad: Kill the Justice League y Gotham Knights.



Basado en los personajes de DC y desarrollado por Rocksteady Studios (los creadores de la trilogía Batman: Arkham), Suicide Squad: Kill the Justice League ofrece una historia basada en personajes y una acción al estilo shooter en tercera persona. Estará disponible en todo el mundo en 2022 en PlayStation 5, Xbox Series X y PC.



Suicide Squad: Kill the Justice League presenta una narrativa original ambientada en el universo DC, y tiene lugar en un mundo abierto ambientado en Metrópolis. La historia se centra en los miembros del Escuadrón Suicida: Harley Quinn, Deadshot, Capitán Boomerang y el Rey Tiburón, quienes deberán llevar a cabo la misión de salvar la Tierra y matar a los mayores superhéroes de DC, la Liga de la Justicia.



Cada miembro del escuadrón tiene su propia combinación de movimientos únicos y habilidades transversales para explorar libremente Metrópolis, junto a una variedad de armas personalizables y muchas destrezas que aprender. Los jugadores podrán personalizar su experiencia, bien jugando en solitario, cambiando entre personajes cuando quieran o juntándose con sus amigos en el modo multijugador cooperativo.



Warner Bros. Games y DC también han anunciado Gotham Knights, un nuevo videojuego de acción RPG en tercera persona y de mundo abierto que está desarrollando Warner Bros. Games Montréal. Gotham Knights incluye a la familia Batman y los jugadores podrán asumir los papeles de Batgirl, Nightwing, Red Hood y Robin, una nueva guardia de entrenados Super Héroes DC que deberán alzarse como los protectores de Gotham City tras la muerte de Batman.



En esta historia original ambientada en el universo DC de Batman, Gotham Knights ofrece una Gotham City donde la explosión del crimen ha arrasado las calles. Con el campanario como su base de operaciones, esta nueva era de héroes resolverán los misterios que se relacionan con los capítulos más oscuros en la historia de la ciudad. Los jugadores deberán salvar Gotham evitando que caiga en el caos.



Gotham Knights se podrá jugar de manera individual o con dos jugadores, en el modo cooperativo 'online'. Estará disponible en 2021 para PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, la familia de dispositivos de Xbox One incluyendo Xbox Series X, Xbox One X y PC.