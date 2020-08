O.Próximo.- Pompeo insta a otros países árabes a reconocer a Israel tras verse con Netanyahu

JERUSALÉN, 24 (DPA/EP)



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha felicitado personalmente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por el acuerdo suscrito con Emiratos Árabes Unidos y ha instado a otros países de la región a seguir esta misma línea y reconocer a Israel.



"Me gustaría ver que otros países árabes se unen", ha dicho Pompeo durante una rueda de prensa con Netanyahu, después de un pacto con Emiratos en el que también ha participado Estados Unidos, que ha hecho las veces de mediador. En virtud de este acuerdo, Israel ha paralizado la anexión de zonas de cisjordania.



La normalización de las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos supone el tercer acuerdo de paz entre el Estado hebreo y un país árabe, después de los suscritos con Egipto y Jordania.



Pompeo ha prometido este lunes que Estados Unidos ofrecerá a las autoridades emiratíes "los equipos que necesiten para defender a su pueblo" de la "amenaza" que representa Irán, alegando que toda la región está en riesgo si el Consejo de Seguridad de la ONU no aprueba el embargo de armas en vigor para la República Islámica.



Netanyahu ha calificado de "atroz" que el Consejo no haya avalado la propuesta norteamericana para prorrogar dicho embargo, que expira en octubre, al tiempo que ha recriminado la falta de voluntad internacional a la hora de imponer nuevas sanciones sobre el régimen de los ayatolás.



Pompeo también ha aprovechado su visita para reunirse con el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, y el ministro de Exteriores, Gabi Ashkenazi. "Seguiremos liderando, en colaboración con Estados Unidos, una línea sin concesiones en relación a Irán", ha prometido Gantz.



Israel es la primera parada de un gira que también llevará a Pompeo por Sudán, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.