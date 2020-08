México.- López Obrador autoriza que la ONU intervenga en México en casos de abusos de Derechos Humanos

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que remitiraá al Senado un proyecto de ley para autorizar la intervención de Naciones Unidas en casos de violaciones de Derechos Humanos, en particular en situaciones de desaparición forzosa.



De aprobarse esta iniciativa, la organización internacional podría actuar "sin ninguna limitación", según López Obrador. "Esto no se había aceptado (hasta ahora) por parte de México", ha aseverado el mandatario en su rueda de prensa diaria, según el periódico 'Milenio'.



El Gobierno mexicano actualizó en julio su Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas para informar de unos 73.200 desaparecidos, evidencia de una de las principales lacras que arrastra el país desde hace décadas.



López Obrador también se ha referido en su comparecencia al asesinato de 72 migrantes hace diez años en Tamaulipas, para defender que "ahora no se protege a nadie" y "no hay impunidad". "Tenemos que seguir con la investigación", ha enfatizado este lunes.