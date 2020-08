Mauricio.- Completan con éxito el hundimiento de la sección delantera del carguero que encalló frente a Mauricio

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El hundimiento de la sección delantera del carguero 'Wakashio', que encalló a finales de julio frente a las costas de Mauricio, ha sido completado este lunes con éxito, según informaciones del diario 'Le Mauricien'.



Los restos, que ya no son visibles en la superficie marina, se encuentran ahora a una profundidad de unos 3.200 metros, a 33 kilómetros de la costa de la isla. El experto del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Matthew Somerville, ha señalado que la ubicación para ello es "adecuada" y que se ha "tenido en consideración la fauna" de la zonas.



Tal y como ha indicado el comité formado a raíz del vertido de unas 1.000 toneladas de combustible que dejó el buque tras encallar, no queda más crudo en la parte trasera del barco y se han logrado eliminar una gran cantidad de contaminantes y otros objetivos flotantes.



El comité ha señalado que la cantidad de residuos eliminados es de 1.122 toneladas de residuos líquidos y 792 de residuos sólidos. Los resultados de las pruebas diarias de calidad del aire no revelaron olor a compuestos orgánicos volátiles (COV) ni a petróleo en cinco escuelas y tres áreas residenciales. Sin embargo, se observó un ligero olor a petróleo en la orilla del agua en Mahebourg.



La prueba de agua de mar para el contenido de aceite y grasa en la costa tampoco ha revelado anomalías, excepto en dos sitios, Grand River South East (contenido de ph) y Grand Port.



El incidente se produjo cuando el carguero, con unas 4.000 toneladas de crudo, encalló frente a las costas de la isla, famosa por sus aguas transparentes y su flora y fauna autóctonas.



Desde entonces, varios equipos han trabajo a contrarreloj para retirar el crudo restante a bordo del barco antes de que el buque se resquebrajara por completo y se partiera en dos. En las zonas costeras, residentes y voluntarios han realizado labores de limpieza para evitar un mayor impacto medioambiental en la fauna y la flora.