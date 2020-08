Malí.- La junta militar asegura que la decisión sobre la transición y quién la dirige se tomará "con los malienses"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La junta militar que gobierna Malí tras provocar la dimisión del presidente Ibrahim Boubacar Keita la semana pasada ha asegurado este lunes que la decisión sobre el periodo de transición y quién encabezará el país se tomará en concertación con los malienses y por ahora no hay nada acordado en ese sentido con los mediadores de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).



"En ningún momento se ha hablado de gobierno de mayoría militar", ha defendido en declaraciones a la prensa el portavoz del Consejo Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), Ismael Wagué, desmintiendo así lo apuntado horas antes por la agencia francesa AFP, que había indicado que la junta proponía una transición de tres años encabezada por un militar.



"Toda decisión respecto a la duración de la transición, el presidente de la transición y la formación del gobierno se hará entre los malienses", ha insistido Wagué, según recogen los medios locales. El portavoz del CNSP ha insistido en que se decidirá en concertación con los partidos políticos, los sindicatos, la sociedad civil y otros actores, "conforme a nuestra primera declaración".



Tras la renuncia de Keita en la medianoche del pasado martes, el CNSP anunció su intención de llevar al país a la celebración de elecciones en un "plazo razonable" y dijo que su objetivo no era el poder sino devolver la paz y la estabilidad al país.



"Ninguna decisión relativa a la transición se tomará sin esta consideración", ha recalcado Wagué, en su intento de "tranquilizar" a los ciudadanos, al tiempo que ha asegurado que por el momento "no hay nada decidido" en los contactos que se mantienen con los delegados de la CEDEAO.



El organismo regional, que optó por suspender a Malí y exigir la restitución de Keita en el cargo, envió el sábado una delegación encabezada por el expresidente nigeriano Goodluck Jonathan, la cual mantuvo discusiones con los líderes del CNSP durante el fin de semana, que continúan este lunes.



Wagué ha aprovechado para llamar a la "calma" a los malienses y les ha pedido que "tengan confianza" en el CNSP "en esta transición difícil".