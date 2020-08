Las enfermeras de Panamá reclaman "equipos de protección completos y seguros"

Personal de enfermería del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid fue registrado este lunes, al exigir mejores equipos de seguridad para trabajar con pacientes de COVID-19 y el pago de salarios atrasados, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Panamá, 24 ago (EFE).- Las enfermeras de Panamá protestaron este lunes a las afueras de los hospitales del país para denunciar la falta de equipos de protección personal "completos y seguros" y el atraso en el pago de salarios de las contratadas temporalmente para enfrentar la pandemia de la COVID-19.

"Hemos dicho que necesitamos equipos médicos de protección personal seguros, que no se nos rompan, y que paguen a las compañeras que están con contratos temporales", le dijo a Efe la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep), Ana María Reyes de Serrano.

Panamá, con 86.900 contagios y 1.892 muertes a cinco meses y medio de pandemia, es uno de los país más afectados de Centroamérica. Desde junio pasado vive una escalada de casos que lo han llegado a situar como el segundo de América con más contagios por cada 1.000 habitantes.

EXIGEN EQUIPOS DE PROTECCIÓN "COMPLETO Y SEGURO"

"La mascarilla que tengo se rompe fácilmente (...) ahorita estamos así: si hay mascarillas no hay bata, si hay batas no hay botas protectoras, esa situación no puede seguir. Le pedimos a las autoridades que resuelvan su tema gerencial, administrativo que tienen, para que garanticen estos suministros y estas compras a tiempo", declaró Reyes de Serrano.

Denunció intentos de "intimidar" a los profesionales de enfermería para que no participaran es la jornada de protesta pacífica, que fue convocada en todos los hospitales del país centroamericano para este lunes y mañana también.

"Estamos en nuestro pleno derecho de exigir (...) aquí está el gremio defendiendo a todas las enfermeras en todo el país. Entendemos que muchas no pueden salir (a protestar) porque están al pie de la cama del paciente. Las enfermeras y los enfermeros somos responsables, aquí estamos en nuestra hora de comedor", sostuvo.

La dirigente confirmó que tres enfermeras han fallecido por la COVID-19 y que la Asociación calcula que se han contagiado unas 400, aunque las autoridades "no nos dan esas estadísticas oficiales".

Al menos 3.299 trabajadores sanitarios de Panamá han contraído la enfermedad y el personal de enfermería es el segundo más afectado con el 24,5 % del total, solo superado por los funcionarios ocupados en áreas administrativas, según datos oficiales recogidos en un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

PAGO DE DEUDAS A PERSONAL DE LA PRIMERA LÍNEA DE BATALLA

Las enfermeras también exigieron que se pague los salarios atrasados al personal de enfermería que ha sido contratado temporalmente para atender a los pacientes de la COVID-19, una situación que también está afectando al resto del personal que está en la primera línea de combate a la pandemia como han denunciado varios médicos.

"Necesitamos que les paguen porque es un derecho de todo trabajador y que los trámites burocráticos se agilicen", recalcó a Efe Reyes de Serrano.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció este lunes en la Asamblea Nacional que en "36 a 48 horas deben hacerse efectivos los cheques" para pagar todas esas deudas.

Ante esta situación, las enfermeras pidieron una "reevaluación de las decisiones tomadas", en la que todos sean incluidos: "Es necesario una hoja de ruta consecuente con lo que estamos viviendo", añade.