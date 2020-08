La USTA anuncia la retirada de Carla Suárez del US Open

En la imagen, la tenista española Carla Suárez. EFE/Marcial Guillén/Archivo

Nueva York, 24 ago (EFE).- La Asociación de Tenis de EE.UU. (USTA por sus siglas en inglés) anunció este lunes que la española Carla Suárez se ha retirado del US Open más de una semana después de que la propia atleta pusiera en duda su participación en el torneo.

Su nombre figura en la última lista distribuida por la organización de las tenistas que ya no participarán en el Grand Slam, que se disputará a partir del 31 de agosto, aunque en ella no se expone la razón concreta que ha llevado a la española a tomar esta decisión.

El pasado 15 de agosto, Suárez anunció en las redes sociales que "por motivos de salud" no participaría en el torneo de Cincinnati, que este año se disputa en Nueva York antes del Grand Slam como consecuencia de la pandemia del coronavirus, a la vez que dijo que tomaría una decisión "en los próximos días" sobre el Open.

Su gabinete de prensa concretó entonces que una "indisposición médica" que había padecido en las últimas semanas le había obligado a tomar la decisión.

"La canaria, que ha atravesado brotes de malestar general en sus rutinas de entrenamiento, queda sujeta a la evolución de su cuadro clínico durante los próximos días", decía la nota.

"Durante las últimas semanas no he podido entrenar con normalidad debido a las sensaciones internas que me produce la actividad física", concretó Suárez, que señaló que su plan de preparación se había interrumpido desde mediados del mes de julio.

La tenista se había sometido a diferentes pruebas médicas para tratar de identificar el origen de sus síntomas, sin un diagnóstico claro.