La confianza de los consumidores en Brasil crece "tímidamente" en agosto

Personas con tapabocas caminan, el 17 de agosto de 2020, por un sector comercial de Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastiao Moreira

Río de Janeiro, 24 ago (EFE).- La confianza de los consumidores en Brasil creció en agosto, pero "tímidamente" y lejos del optimismo reflejado en julio, lo que muestra la incertidumbre por la pandemia de coronavirus, que ya causó unos 115.000 muertos y 3,6 millones de casos, según un indicador divulgado este lunes.

El Indice de Confianza del Consumidor, medido por el centro de estudios de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), se situó en 80,2 puntos en agosto, un aumento de apenas 1,4 puntos sobre el mes anterior.

A pesar de recuperar la tasa que ostentaba en marzo, en agosto la confianza de los consumidores brasileños no fue tan optimista como en julio, cuando creció 7,7 puntos.

De acuerdo con el estudio, "el tímido aumento de la confianza del consumidor en agosto representa una desaceleración en el ritmo de recuperación que comenzó en mayo" y refleja la "gran incertidumbre" de los brasileños frente a la crisis causada por la pandemia.

La situación preocupa tanto a las personas que tienen menores ingresos como a quienes cuentan con una renta mayor.

Según el estudio, los brasileños con menores ingresos prevén mayores dificultades en los próximos meses, cuando el Gobierno de Jair Bolsonaro suspenda el subsidio que por la COVID-19 viene otorgando para los más necesitados.

Desde abril, el Gobierno ha concedido mensualmente un subsidio de 600 reales (unos 109 dólares al cambio actual) para los más pobres y los informales afectados por la pandemia.

La semana pasada Bolsonaro anunció que el auxilio será prorrogado hasta diciembre, aunque con un monto supuestamente menor, que aún no se ha definido.

Por su parte, los consumidores con mayor poder adquisitivo no están satisfechos con la coyuntura actual y prefieren ahorrar que consumir.

"Para los consumidores con menor poder adquisitivo, la incertidumbre está relacionada con la falta de perspectivas sobre el empleo y la mejora de la situación económica familiar", mientras que para los de mayores ingresos "hay una reducción en la intención de compra de bienes duraderos", señaló Viviane Seda Bittencourt, coordinadora de encuestas de la FGV.

Aunque se trata del cuarto mes consecutivo de crecimiento tras el desplome sufrido en abril (-22 puntos), el nivel del indicador está 7,8 puntos debajo de lo registrado en febrero, antes de la llegada del nuevo coronavirus a Brasil, y a 8,7 puntos del índice de agosto del año pasado.

Brasil, con sus 210 millones de habitantes, es el segundo país con más víctimas y casos de COVID en el mundo, tan solo superado por Estados Unidos.

Pese a las elevadas cifras de muertes y casos, los especialistas consideran que la pandemia comienza a estabilizarse y que el país aparentemente ya pasó por el pico de la curva de contagios.