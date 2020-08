Jennifer López se prepara para lanzar su línea de cosméticos de JLo Beauty

Imagen de archivo de Jennifer López. EFE /JOHN G. MABANGLO /Archivo

Nueva York, 24 ago (EFE).- Jennifer López se prepara para lanzar su línea de cosméticos JLo Beauty, y en una publicación de la red social Instargram ha mostrado un adelanto de los beneficios de sus productos en un glamuroso selfie.

"El brillo del atardecer... #JLoBeaty llegará pronto", aseguró la cantante neoyorquina bajo una foto en primer plano en la que apareció maquillada en tonos dorados y cobrizos, con unos labios en tono neutro.

Según una marca que se registró el pasado mes de diciembre en la oficina de patentes de EE.UU., JLo Beauty incluirá, además de maquillaje, la venta de productos hidratantes, de limpieza, jabones, geles, lociones, serums y mascarillas, apuntan los documentos.

La responsable de "Let's Get Loud" ya confirmó en diciembre de 2018 que trabajaba en la elaboración de una línea de estética durante un evento en el SoHo, en Nueva York.

"Voy a sacar una línea de cuidados faciales. He estado trabajando en ello durante mucho tiempo porque no quiero lanzar cualquier cosa", aseveró entonces la artista de El Bronx, de 51 años.

"Quiero que agrupe todo lo que he aprendido y todos los secretos que tengo. Y no tiene nada que ver con jeringuillas", agregó López, que afirmó que iba a ser un tratamiento "que funciona".

No es la primera vez que la cantante invierte en el mundo de la estética, puesto que además de colaborar con Inglot Cosmétics en una colección en 2018, ha lanzado más de 20 fragancias, entre ellas la exitosa "Glow by JLo".