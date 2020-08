Japón.- Abe se convierte en el primer ministro japonés con más tiempo en el cargo en medio de rumores sobre su salud

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El primer ministro japonés, Shinzo Abe, se ha convertido este lunes en el que más tiempo ha estado en el cargo en el país en medio de las especulaciones sobre su estado de salud que precisamente le han llevado nuevamente a visitar un hospital de la capital durante la jornada.



Desde el Gobierno nipón se ha informado de que ha acudido al hospital de Tokio que ya visitó hace una semana para conocer los resultados de las pruebas que le realizaron y someterse a otras adicionales en el marco de una revisión rutinaria.



Abe, de 65 años y que ha ocupó el cargo durante un año antes de dimitir en julio de 2007 por problemas de salud, ha cumplido este lunes 2.799 días consecutivos al frente del Gobierno, superando así, precisamente, el récord que hasta ahora ostentaba su tío abuelo Eisaku Sato, en el cargo entre noviembre de 1964 y julio de 1972.



"La política no tiene que ver con cuántos días uno haya estado en el cargo, sino con lo que uno haya realizado", ha sostenido Abe. "Yo me he dedicado plenamente cada día a cumplir con las promesas que he hecho a los ciudadanos", ha asegurado, según informa la agencia de noticias Kiodo.



Pese a los buenos datos económicos que ha venido registrando el país desde su llegada al poder, la pandemia de coronavirus y la gestión que el Gobierno ha hecho de la misma han pasado factura a Abe. Así, su tasa de popularidad ha pasado del 62 por ciento al inicio de su mandato a caer por debajo del 40 por ciento en la actualidad.



Según un sondeo publicado este fin de semana por Kiodo, el 58,4 por ciento de los japoneses están descontentos con la gestión de la pandemia, frente al 34 por ciento que se muestran satisfechos. Además, la aprobación del Gobierno ha caído al 36 por ciento, su segundo nivel más bajo desde que Abe regresó al cargo en 2012.



Entretanto, el Gobierno metropolitano de Tokio ha informado este lunes de 95 nuevos contagios de COVID-19, la primera vez desde el pasado 8 de julio que el dato está por debajo del centenar.



En total, la capital ha registrado casi 19.500 casos y las autoridades insisten en que, aunque los contagios parecen disminuir, la situación sigue siendo grave y se desaconseja viajar fuera de Tokio para evitar la propagación del coronavirus.