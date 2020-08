Investigadores afirman haber descubierto un primer caso de reinfección con covid-19

EnfoqueInvestigadores afirman haber descubierto un primer caso de reinfección con covid-19 Por Paul RICARDParís, 24 Ago 2020 (AFP) - Un grupo de investigadores de Hong Kong afirmó el lunes haber descubierto el primer caso probado en el mundo de reinfección con la covid-19, aunque varios expertos subrayaron que esto no permite sacar conclusiones sobre la evolución de la pandemia."Este caso muestra que es posible reinfectarse solo unos meses después de haberse curado de una primera infección", indicó en un comunicado el departamento de microbiología de la Universidad de Hong Kong (HKU). El paciente en cuestión, un hombre de 33 años residente en Hong Kong, se contagió dos veces en el lapso de cuatro meses y medio, según la nota."Los pacientes que ya sufrieron la covid-19 deben tener presente que pueden infectarse de nuevo y deben respetar el distanciamiento físico, llevar mascarilla y lavarse las manos", declaró a la AFP uno de los autores del estudio, Kelvin Kai-Wang To."Este caso muestra que podría ser muy difícil eliminar la covid-19, puesto que el virus puede circular entre la población y reinfectar a la gente", como lo hacen otros coronavirus responsables de resfriados banales, añadió.Los investigadores señalaron que un análisis genético mostró que las dos infecciones sucesivas fueron causadas por dos cepas diferentes del virus SARS-CoV-2, responsable de la covid-19."Puesto que la inmunidad puede que no se prolongue mucho tiempo tras una infección, la vacunación debería plantearse incluso para quienes ya se infectaron", juzgaron.Y a la vez, "las vacunas podrían no ser capaces de garantizar una protección de por vida contra la covid-19", explicaron.El paciente dio por primera vez positivo al test el 26 de marzo, tras haber presentado los siguientes síntomas: tos, dolor de cabeza y de garganta y fiebre. Una vez curado, dio negativo en dos ocasiones.Pero el 15 de agosto fue diagnosticado positivo de nuevo. Pero esta vez no presentaba ningún síntoma: su enfermedad fue detectada gracias al test que se realizó en el aeropuerto de Hong Kong, de regreso de un viaje a España vía el Reino Unido."Es poco probable que la inmunidad colectiva pueda eliminar el SARS-CoV-2, aunque es posible que las infecciones posteriores sean menos severas que la primera, como fue el caso de este paciente", escriben los autores del estudio, aceptado el lunes, según aseguraron, por la revista médica estadounidense Clinical Infectious Diseases, y a la espera de publicación.Varios casos de reinfección fueron anunciados en los últimos meses en el mundo, sin que fueran probados, a la vez que la cuestión de la inmunidad sigue rodeada de incertidumbre puesto que se desconoce por ejemplo hasta qué punto protegen los anticuerpos y la duración de la supuesta inmunidad.Algunos especialistas advirtieron contra sacar conclusiones precipitadas a la luz de este estudio."Es difícil sacar conclusiones definitivas de un solo caso. Visto el número de infecciones en el mundo, ver un caso de reinfección no es tan sorprendente", comentó el doctor Jeffrey Barrett, del Wellcome Sanger Institute, en el Reino Unido, citado por el organismo británico Science Media Centre."No es un motivo para alarmarse: esto ilustra de maravilla de qué manera puede funcionar la inmunidad", apuntó por su parte en Twitter la doctora Akiko Iwasaki, especialista en inmunidad de la Universidad de Yale (Estados Unidos)."La segunda infección era asintomática. Si bien la inmunidad no fue suficiente para impedir la reinfección, protegió a esta persona contra la enfermedad", explicó.pr/app/eg