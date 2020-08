Guatemala no ha recibido pedido para identificar a aviador colombiano

En la imagen, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 24 ago (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala aseguró que no existe hasta el momento una solicitud del extranjero para determinar si alguno de los restos de cuatro tripulantes de dos avionetas que se accidentaron en el país en noviembre pasado pertenecen a un aviador colombiano.

"No hay registro de ninguna solicitud o gestión", afirmó la Cancillería sobre una posible petición del extranjero para identificar a alguno de los accidentados como el colombiano Samuel Niño Cataño, desaparecido desde el pasado 21 de noviembre en su país natal.

El pasado 4 de agosto el Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó que investigaba la caída de dos avionetas que presuntamente transportaban narcóticos a finales de 2019 en el norte del país, y en las cuales murieron cuatro personas.

La portavoz del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Gladys Galeano, le dijo a Efe en ese momento que la Fiscalía de Narcoactividad tiene a cargo una investigación "en desarrollo" al respecto, por lo que no se pueden divulgar informaciones para no entorpecer las pesquisas.

La Fiscalía tampoco se refirió a la existencia de datos en su registro de Samuel Niño Cataño, un piloto aéreo privado colombiano que se encuentra desaparecido desde noviembre de 2019 y quien según medios del país suramericano habría estado involucrado en un accidente aéreo en Guatemala.

Niño Cataño, hermano del expolítico colombiano Hernán Gómez Niño, ha sido vinculado por los medios con el Centro Democrático, partido del presidente colombiano, Iván Duque, para quien habría prestado servicios durante la campaña que lo llevó a ganar las elecciones en 2018.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) guatemalteco, mediante una portavoz, indicó semanas atrás a Efe que tampoco tienen registros de alguna solicitud con respecto a Niño Cataño.

TRIPULANTES NO IDENTIFICADOS

La primera avioneta cayó el 25 de noviembre en Cobán, Alta Verapaz, 250 kilómetros al norte de Ciudad de Guatemala.

Las pruebas realizadas a las sustancias encontradas en la aeronave por la Policía Nacional Civil indicaron que transportaba cocaína.

Las fuerzas de seguridad divulgaron imágenes de los escombros del accidente y entre ellos se encontraba la documentación de un ciudadano venezolano, originario de Maracaibo, supuestamente de nombre Lino Humberto Nevado Sthormes, aunque las autoridades no han confirmado la identidad de los fallecidos.

El Ministerio Público también realiza investigaciones sobre otro accidente, sin relación con el primero, en el que murieron los dos ocupantes de una avioneta que se precipitó a tierra el 30 de noviembre en Petén, casi 700 kilómetros al norte de la capital guatemalteca, en la frontera con México.

Las fuerzas de seguridad, sin embargo, llegaron hasta el lugar del accidente tres días después, hasta el 3 de diciembre, por los obstáculos para adentrarse en la zona boscosa donde cayó la avioneta, cercana a la reserva natural Laguna del Tigre.

Los dos pasajeros de la aeronave fallecieron y sus cuerpos se calcinaron, sin que a la fecha se hicieran públicos sus nombres ni más detalles sobre el percance que es investigado por la Fiscalía.

Debido a su posición geográfica Guatemala es utilizada por carteles del narcotráfico como puente para el traslado de drogas desde Sudamérica a Estados Unidos.

En lo que va del año las fuerzas de seguridad han decomisado 11 avionetas y 12 jets presuntamente usados para el narcotráfico, la mayoría de ellos abandonados en departamentos del norte del país.