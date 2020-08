Greenpeace denuncia "crítica" situación de un pueblo chileno por falta de agua

Fotografía sin fecha cedida por Greenpeace que muestra a activistas mientras protestan en El Melón (Chile). EFE/Rodrigo Sáez/Greenpeace

Santiago de Chile, 24 ago (EFE).- El auge de la minería y los cultivos de aguacate han dejado sin agua a El Melón, una población ubicada en el centro de Chile, donde la supervivencia de sus ecosistemas está amenazada y sus 9.000 habitantes enfrentan una situación "crítica", denunció este lunes Greenpeace.

"Ninguna de estas industrias puede escudarse en el cambio climático cuando la poca agua disponible está siendo destinada de manera preferente a sus actividades productivas y no al consumo humano", dijo el director de la ONG en el país, Matías Asun.

La situación llevó a varios vecinos a "tomar" un pozo que abastece a la mina El Soldado, lo que provocó que la multinacional británica Anglo American, dueña del yacimiento, se comprometiera a inyectar agua en la comunidad, según la organización.

Sin embargo, agregó el activista, "los temores y la desconfianza de la comunidad persisten" porque "hay una suerte de colusión por parte de las empresas y la autoridad para que las personas sean los últimos beneficiarios de la poca agua disponible".

Chile, que vive su peor sequía en seis décadas, es el país con la mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y el 76 % de su territorio está afectado por la falta de agua, según Greenpeace.

La situación es especialmente crítica en la zona central, donde en 2019 cayó la menor cantidad de precipitaciones desde que se tienen registros y miles de habitantes reciben 50 litros de agua al día en camiones aljibes, un flujo que los afectados consideran "insuficiente" para cubrir las necesidades de higiene que impone la pandemia.

"Mientras en nuestras de llaves no sale agua ni para lavarse las manos durante la pandemia, por los ductos de Anglo American el agua corre a un flujo de 25 a 40 litros por segundo", aseguró Ximena Gallardo, vocera de la agrupación vecinal Poyewn, en El Melón.

400 LITROS POR CADA KILO DE PALTA

Al conflicto con la minería, se añaden las ingentes cantidades de agua que necesitan las extensas plantaciones de palta (nombre con el que se conoce al aguacate en Chile) que hay en El Melón y otras poblaciones del centro del país.

Chile es uno grandes productores mundiales de aguacate, una fruta tropical que requiere 400 litros de agua por cada kilogramo producido y de la cual el 70 % se destina a la exportación.

Pese a que el país presenta una producción y superficie de cultivo de palta decreciente entre 2006 y 2016, en la actualidad los cultivos de palta alcanzan las 30.000 hectáreas, siendo el cuarto fruto detrás de la uva, el nogal y el cerezo en el país.

El relator especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, Leo Heller, pidió la semana pasada al Gobierno chileno no dar prioridad a las empresas por encima de las personas y vigilar la calidad del agua que proporcionan los camiones cisterna que, dijo, "en ocasiones, ha sido tan insalubre que ha causado casos de diarrea infantil".

"El Melón es apenas una muestra de los territorios que batallan por obtener unas gotas más de agua para beber o poder lavarse las manos", apuntó por su parte Asun.

Chile es uno de los países con el mayor nivel de privatización del mundo y los expertos calculan que el 80 % de los recursos hídricos del país están actualmente en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.

El modelo tiene su origen en la economía neoliberal instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y, según los ambientalista, ha agravado la sequía que vive el país como consecuencia de la crisis climática.

A partir del análisis de seis cuencas, la Fundación Chile aseguró en un reciente informe que el 44 % de los problemas hídricos del país tienen su origen en una deficiente gestión del agua, el 17 % en el aumento de la demanda, el 14 % en la contaminación del recurso y el 12 % en la disminución de la oferta, entre otros motivos.