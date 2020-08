GRANOS-Futuros de maíz y soja suben en EEUU ante preocupación por la cosecha

Por Mark Weinraub

CHICAGO, EEUU, 24 ago (Reuters) - Los futuros del maíz y la soja de Estados Unidos subieron el lunes debido a las expectativas de que un informe del gobierno muestre un deterioro de las cosechas en la última semana, lo que respalda los recientes pronósticos que fijaron la recolección por debajo de las últimas perspectivas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

* Una ola de sequía en todo el Medio Oeste de Estados Unidos, combinada con una fuerte tormenta de viento que dañó las cosechas en partes clave de Iowa, han reducido el potencial de las cosechas tras unas condiciones casi perfectas hasta julio.

* "Las lluvias se esperan para este próximo fin de semana, pero eso debería de ser demasiado tarde para las mazorcas de maíz, y la mayoría de los agrónomos están diciendo que se ha hecho daño a los porotos (de soja), por lo que las lluvias en una semana sólo estabilizarán la cosecha", dijo en una nota Charlie Sernatinger, jefe global de futuros de granos de ED&F Man Capital.

* Los futuros de trigo cayeron, retrocediendo desde un pico de un mes, por toma de ganancias después de una racha de siete sesiones de alzas y perspectivas de cosechas bajistas.

* "Creo que se ha vuelto a la realidad con el trigo", dijo Don Roose de U.S. Commodities en West Des Moines, Iowa. "El rendimiento del trigo ruso es mayor La cosecha canadiense parece grande y Australia está recibiendo algo de lluvia. Los fundamentos finalmente se pusieron al día con el mercado".

* Los futuros de maíz de diciembre en la Bolsa de Comercio de Chicago subieron 4,5 centavos a 3,45 dólares por bushel. La soja para noviembre ganó 1 centavo a 9,0575 dólares el bushel.

* El viernes, el servicio de asesoramiento Pro Farmer proyectó que las cosechas de maíz y de soja de Estados Unidos estarán por debajo de las previsiones del gobierno.

* Los futuros de trigo para diciembre bajaron 7,25 centavos a 5,2775 dólares por bushel.