Fútbol.- Miles de aficionados del Bayern celebran la Champions por las calles de Múnich

MÚNICH (ALEMANIA), 24 (dpa/EP)



Miles de aficionados del Bayern salieron a las calles de Múnich con sus mascarillas de protección y bufandas del club para celebrar el título de Liga de Campeones obtenido frente al París Saint-Germain en Lisboa.



La Policía empleó a numerosos efectivos para controlar que se respetasen las medidas de seguridad impuestas para combatir la pandemia del coronavirus y habló de una situación tranquila, pese a que no siempre se respetó el distanciamiento social.



Miles de aficionados se acercaron a las inmediaciones de la calle Leopoldstrasse y la plaza Marienplatz, puntos neurálgicos de la ciudad conocidos también por ser los lugares de encuentro para la celebración de los títulos del club bávaro.



Muchos de ellos lo hicieron en coche, tocando las bocinas a modo de festejo, mientras que el resto lo hizo a pie, lo que produjo que en varias ocasiones se formasen grandes grupos de personas, a menudo sin portar mascarillas.



La gran afluencia se vio influida por el hecho de que el estado federado de Baviera todavía se encuentre de vacaciones de verano y muchas personas no tuvieran que trabajar al día siguiente. Sin embargo, la Policía manifestó que, pasada la euforia inicial, la celebración "se disipó luego durante la noche".



Los más de 150 agentes que reforzaron el servicio de un domingo habitual se dedicaron a controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad. Según la Policía, la mayoría de la gente reaccionó de manera razonable a los controles. Así, las pocas detenciones esporádicas que tuvieron lugar fueron consecuencia de personas que hicieron uso de elementos pirotécnicos.



La crisis provocada por el coronavirus empañará las celebraciones del equipo, que el domingo se alzó con el segundo triplete de su historia, ya que no está previsto ningún encuentro con los aficionados. De hecho, la plantilla será recogida directamente a su llegada este lunes al aeropuerto de Múnich sin ser vista, con el objetivo de evitar cualquier tipo de aglomeración.