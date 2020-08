Fútbol.- Koeman: "Messi encontrará su espacio en la evolución del equipo"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El nuevo entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha señalado que "es un placer" tener a sus órdenes a Leo Messi y su convencimiento de que el argentino "encontrará su espacio en la evolución del equipo", al tiempo que se ha mostrado "muy feliz" por volver a su "casa" 25 años después de cerrar su etapa como jugador.



"Siento Barcelona como mi casa. En las anteriores visitas a la ciudad me faltaba algo. Porque no había venido para trabajar para el FC Barcelona. Ahora soy el entrenador y estoy muy feliz. Lo más importante es saber, ya seas entrenador, jugador o empleado del Barça, que estás en el mejor club del mundo. Y nada puede ser mejor. Somos muy afortunados de ser parte de este club", valoró Koeman en declaraciones a BarçaTV+.



En cuanto a su estilo como técnico, el neerlandés destacó que le "gusta ser directo y tener una buena comunicación con los jugadores". "Hago reuniones breves, pero dejo claro el mensaje", dijo, destacando que "es un placer tener un jugador como Messi en el equipo". "Con su calidad encontrará el espacio en la evolución del equipo", garantizó.



De igual modo, también elogió a su compatriota Frenkie de Jong, al que ya ha tenido a sus órdenes en la selección nacional. "Es un jugador muy joven. El rendimiento que ha mostrado hasta ahora es buenísimo. Y no es una empresa sencilla para un jugador joven que llega al Barça. Es un jugador de futuro para el FC Barcelona", dijo.



Con estos mimbros, Koeman espera repetir la combinación de "jugar un fútbol ofensivo y ganar títulos" que ya vivió como jugador bajo el mando de Johan Cruyff. "Y evidentemente ganar, porque eso es lo más importante. Soy un entrenador al que le gusta la disciplina y la buena organización del equipo. Me gusta dominar el juego. A los holandeses nos gusta el fútbol ofensivo", señaló.



Por último, el técnico recordó su lanzamiento de falta en la final de la Copa de Europa 1992 que dio al Barça su primer título en la competición. "En la final contra la Sampdoria tenía en la cabeza la trayectoria antes de hacer el lanzamiento. Y también tenía la sensación de que podía marcar", concluyó.