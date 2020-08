Francia cree que no hay una segunda oleada de COVID-19

El presidente del Comité Científico francés contra el coronavirus, Jean-François Delfraissy, consideró este lunes que el país no vive una segunda ola de la enfermedad, pero reconoció que la pandemia se ha recrudecido por una relajación en las medidas de distancia personal preconizadas. EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

París, 24 ago (EFE).- El presidente del Comité Científico francés contra el coronavirus, Jean-François Delfraissy, consideró este lunes que el país no vive una segunda ola de la enfermedad, pero reconoció que la pandemia se ha recrudecido por una relajación en las medidas de distancia personal preconizadas.

"Estamos en un equilibrio frágil, con un aumento de las contaminaciones en el mes de agosto. NO solo en Francia, vemos que también aumenta en España desde julio y en Italia desde el 15 de agosto", aseguró Delfraissy a la radio pública "France Info".

Pese a ello, el doctor indicó que no se trata de una segunda ola. "Estamos todavía en la primera, pero con una pérdida de la distancia social, quizá porque los franceses necesitaban vacaciones, se han perdido las medidas de distancia cívica, que es demasiado importante y no se puede seguir así", dijo.

Ese hecho "ha provocado una aceleración, sobre todo en regiones que no habían sido muy afectadas durante la primera crisis de marzo, de la pandemia", agregó.

Delfraissy aseguró como elemento positivo el aumento de los test de control durante el verano, lo que les permite controlar los focos.

"El futuro está en nuestras manos, no en manos del Consejo Científico ni del presidente de la República, en las de cada uno", dijo.

Puso como ejemplo el incremento de medidas de distancia social tomadas en algunas regiones francesas o en la ciudad española de Barcelona: "Con medidas de confinamiento parcial, ha sido controlado. No tenemos medicamentos ni vacunas, nuestro futuro está en nuestras manos con la distancia social".

El científico indicó que no hay evidencias de que el virus haya mutado, pero señaló que en este tipo de grandes pandemias es posible que haya fluctuaciones y que su virulencia se atenue con el tiempo.

Delfraissy indicó que Francia tiene que afrontar el reto de la vuelta al cole pese a que, dijo, "habrá contaminación de alumnos y de profesores".

"Pero lo vamos a controlar, vamos a aprender a controlarlo. Tenemos que mejorar en el aislamiento, pero tenemos que seguir con la estrategia de gestión de riesgos, sabiendo que el riesgo cero no existe", señaló.