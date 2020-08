Filis se lucen con el bate y en la loma para vencer a Bravos

ATLANTA (AP) — Rhys Hoskins, Didi Gregorius y Alec Bohm batearon jonrones, el bullpen de Filadelfia ofreció un inusual desempeño brillante y los Filis rompieron una racha de cinco derrotas al vencer el domingo 5-4 a los Bravos de Atlanta.

No fue fácil para los Filis, cuyo cerrador Brandon Workman sobrevivió a la novena cuando Dansby Swanson, que representaba la potencial carrera del empate, fue puesto out en el plato por el catcher Andrew Knapp para poner fin al partido. Los Bravos impugnaron la decisión del umpire, pero no dio marcha atrás.

Heath Hembree, en su debut con los Filis, retiró a los dos bateadores que enfrentó en el sexto episodio y con ello dejó varados a dos corredores en posición de anotar, ayudando a un bullpen que comenzó el partido con una efectividad de 8.29, por mucho la peor en las Grandes Ligas.

Tommy Hunter y Workman lanzaron los últimos dos innings.

Josh Tomlin (1-1), el derrotado, concedió seis hits y cuatro carreras en tres entradas. Touki Toussaint, el siguiente pitcher de Atlanta, toleró una carrera y dos imparables en poco más de un capítulo.

Zach Eflin (1-1) permitió tres carreras y seis hits en cinco innings y un tercio, para llevarse el triunfo.

Por los Filis, el dominicano Jean Segura de 4-0.

Por los Bravos, el dominicano Marcell Ozuna de 4-1, con una remolcada. El venezolano Ender Inciarte de 2-0 con una anotada. El panameño Johan Camargo de 4-0. El cubano Adeiny Hechavarría sin turno oficial y una carrera anotada.