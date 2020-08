España.-Robles: Los días en los que no se conocía el paradero de Juan Carlos I "no fueron buenos" para la monarquía

01/01/1970 La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la entrevista con Europa Press ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado este lunes que los días posteriores a la salida del rey emérito de España cuando no se conocía exactamente donde estaba Juan Carlos I "no fueron buenos para la monarquía", y ha apuntado que la institución encarnada, representada y dirigida por Felipe VI es "fuerte y tiene credibilidad".



En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press Robles ha apuntado que si bien se debe respetar el principio de presunción de inocencia para todo ciudadano, "nadie esta por encima de la ley" y en el caso del emérito, en caso de que sea llamado a declarar deberá comparecer.



Por este motivo, ha insistido en que esos primeros días en los que se desconocía el destino de Juan Carlos I, que finalmente recaló en Emiratos Árabes Unidos, no fueron buenos para la institución. A pesar de esto, ha indicado que no se debe poner en cuestión el pacto constitucional que tiene "a la monarquía encarnada en Felipe VI como punto importante".



El Rey Juan Carlos I se encuentra en Emiratos Árabes Unidos (EAU), según informó la Casa Real a mediados de agosto, dos semanas después de hacerse pública su decisión de trasladar su residencia fuera de España.



La decisión llegó después de que se conociera que la Fiscalía del Tribunal Supremo asumía la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2018 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según la empresaria Corinna Larsen se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.