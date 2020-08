España.- Primer caso de reinfección por coronavirus de un ciudadano de Hong Kong que estuvo en España

24/08/2020 El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, momentos antes de ofrecer una rueda de prensa para informar de la evolución de la COVID-19, en la Sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid (España) a 24 de agosto de 2020. SALUD Óscar J.Barroso - Europa Press



El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha destacado este lunes el caso de un hombre que se infectó con coronavirus en abril y se recuperó, y volvió a infectarse de una cepa distinta del mismo virus en agosto, después de regresar de España, según ha reportado un equipo de investigadores de la Universidad de Hong Kong



"Tenemos que ver exactamente qué ha pasado. Si fuera una reinfección, sería la primera documentada. Sería una situación que, en principio, no aparece con mucha frecuencia. La sospecha es que incluso no serían ningún riesgo de transmisión a otras personas", ha señalado en una rueda de prensa desde el Ministerio de Sanidad para evaluar la evolución de la pandemia en España.



Por otra parte, Simón ha avanzado que el siguiente envío por parte de Europa del fármaco remdesivir, el único medicamento antiviral autorizado contra el COVID-19, "debería llegar mañana" a España.



Estos envíos forman parte del contrato que la Comisión Europea firmó con la empresa farmacéutica Gilead para garantizar el acceso a remdesivir a 30.000 pacientes durante los próximos meses hasta la compra centralizada que se hará efectiva en octubre.



La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, informó este viernes de que el 'stock' disponible en estos momentos en España de remdesivir "se va a agotar temporalmente en las próximas horas" debido al "incremento del número de casos". Por ello, en colaboración con los servicios de farmacia hospitalaria, movilizó el remdesivir sobrante de ensayos clínicos disponible en los hospitales para atender a pacientes que lo necesiten "hasta que se produzca un nuevo envío de remdesivir".



El epidemiólogo ha lamentado la falta del fármaco en los últimos días, pero ha puntualizado que "de todas formas, es un fármaco que tiene un impacto no excesivo en la evolución clínica". "Reduce la hospitalización pero tiene poco impacto en la letalidad", ha apostillado.



Simón ha justificado la falta de 'stock' del antiviral porque, entre otras razones, Estados Unidos compró toda la producción del fármaco, por lo que "el acceso en otros países está relativamente limitado". Asimismo, ha señalado que la mayor parte de la producción se produce en Estados Unidos, y apenas "muy pocas cantidades" en Europa.



"Ahora mismo en Europa estamos consiguiendo cubrir las necesidades y va a haber producción de remdesivir en un tiempo cercano fuera de EEUU, pero puede ser que no se fabrique a tiempo para otras necesidades", ha agregado el experto del Ministerio de Sanidad.



Por otra parte, Simón ha valorado el incremento de la capacidad diagnóstica de las comunidades autónomas en los últimos meses. España ha realizado más de 5,8 millones de pruebas PCR desde que comenzó la pandemia de COVID-19, según Sanidad. En concreto entre los días 14 y 20 de agosto, las comunidades autónomas han aumentado su capacidad para efectuar este tipo de pruebas diagnósticas en un 9 por ciento.



"Hasta ahora no ha habido problemas graves para conseguir 'kits' de PCR. Solo se han producido situaciones muy puntuales en algunos hospitales", ha comentado, aunque ha reconocido que, en un hipotético gran incremento de casos, "podría darse" una falta de materiales para realizar estas pruebas diagnósticas. Asimismo, ha apuntado que en otoño "habrá más casos sospechosos" por la llegada de la gripe, por lo que se tendrán que incrementar.