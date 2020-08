España.- PP avisa a Sánchez: Si veta la comisión sobre Podemos, confirmará que la corrupción está en su gobierno

20/08/2020 La portavoz 'popular' en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, y el presidente del PP, Pablo Casado, durante la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, a 20 de agosto de 2020. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



Casado insiste en que el presidente, si aplicara su propia "vara de medir", debería destituir a Iglesias



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha asegurado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE deciden "vetar" en el Congreso la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos supondrá "ratificar que la corrupción está dentro de su gobierno".



En ese mensaje ha abundado después el presidente del PP, Pablo Iglesias, que desde su cuenta de Twitter ha comentado que Sánchez debería destituir a su vicepresidente Pablo Iglesias, si aplicara "su propia vara de medir".



"Registramos una Comisión de investigación sobre la financiación ilegal de Podemos. Sánchez debería apoyarla siguiendo su propia vara de medir con la que llegó al poder, que le obligaría a cesar a su vicepresidente. Si no, será responsable de un escándalo que afecta a su Gobierno", sostiene.



En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, la nueva portavoz del Grupo Popular ha explicado que en el PP están "enormemente preocupados" por las informaciones que "día tras día" se suceden sobre la presunta financiación ilegal de la formación morada, "uno de los partidos del Gobierno".



Por ello, han planteado una comisión de investigación sobre las cuentas de Podemos para conocer primero "qué va a hacer Podemos", que se presentó en su origen una formación que "iba a regenerar la vida política" en España cuando las últimas noticias aluden a una presunta financiación ilegal prácticamente "desde su constitución".



¿Y QUÉ OPINA SÁNCHEZ?



Además, Gamarra ha remarcado que el máximo responsable de Podemos es el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y por ello es "necesario saber qué opina Sánchez" sobre que sus socios estén siendo investigados judicialmente.



En consecuencia, ha defendido que esa investigación se lleve a cabo en el marco parlamentario y que el presidente del Gobierno "se retrate ante los españoles" y explique si está dispuesto a seguir manteniendo a Iglesias como vicepresidente.



"Hace falta transmitir confianza a nivel nacional e internacional", ha ahondado Gamarra. Además, ha detallado que la postura del PSOE respecto a esta comisión de investigación permitirá comprobar si el mensaje de "regeneración" que abanderó Sánchez 'ara justificar una moción de censura al expresidente Mariano Rajoy era una mera "excusa" porque lo que quería "era el poder por el poder a cualquier precio".



Además, la portavoz del PP en el Congreso ha apostillado que al final los españoles van a poder ver "hasta qué punto (Sánchez) está atado a Pablo Iglesias"



ELECCIONES EN CATALUÑA



En cuanto a las futuras elecciones en Cataluña y las opciones de coalición con Ciudadanos, ha explicado que este tipo de decisiones se explorarán cuando sea oficial la convocatoria de los comicios, algo que aún no se ha producido.



No obstante, Gamarra ha enfatizado que los españoles saben que el PP es un partido que está al "servicio de intereses siempre superiores a sí mismo" y "no se han cerrado en ningún momento" a hablar y presentarse con otros partidos para "forjar" alianzas o coaliciones para "reforzar" la opción política del centro derecha" ante el independentismo.



"El PP tiene esos cauces de negociación abiertos con Ciudadanos y se seguirán llevando a cabo las negociaciones que sean necesaria y que desembocarán en lo que consideremos que es la mejor opción", ha concluido.