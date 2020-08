Enzo, hijo de Zinedine Zidane, se casa con la modelo Karen Gonçalves

MADRID, 24 (CHANCE)



Zinedine Zidane está de enhorabuena. Y no lo decimos porque el Real Madrid se haya hecho con la Liga más atípica de los últimos años a causa del coronavirus, sino porque su familia se va de boda. Y es que su hijo mayor, Enzo, se ha prometido con su novia, la modelo Karen Gonçalves.



Han sido el futbolista y la venezolana los encargados de anunciar el notición a través de sus respectivas redes sociales, provocando un aluvión de felicitaciones. Después de dos años de relación, el hijo de Zidane le ha pedido matrimonio a su chica de la manera más romántica posible. En alta mar y con un impresionante solitario de diamantes, momento del que ambos han presumido felices. Karen, radiante, no tardaba en mostrar su anillo de compromiso en su cuenta de Instagram, asegurando que lo suyo con Enzo es "para toda la vida". El futbolista - que actualmente juega en el Almería - por su parte, escribía "Para siempre. Te amo K" junto a varias instantáneas del momento de la pedida de mano.



Una gran noticia para Zidane y su mujer, Véronique, que en los próximos meses verán como su hijo mayor, Enzo, pasa por el altar con el amor de su vida, Karen, a la que adora toda la familia desde que empezó su relación con el futbolista hace dos años, en los que, muy discretos, no han dudado sin embargo en presumir de su amor.