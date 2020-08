En lucha anticorrupción, AMLO recibe golpe donde más le duele

(Bloomberg) -- Hace una semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, iba sin frenos en su campaña anticorrupción, impulsada por un video de rivales contando montones de dinero en efectivo y testimonios filtrados que podrían derribar a más oponentes.

Ahora, López Obrador lucha por recuperar su propia integridad como cruzado contra la corrupción.

El jueves surgieron dos videos que mostraban a su hermano recibiendo paquetes de dinero en efectivo de un operador político estatal en 2015, tres años antes de la elección del presidente. Durante el fin de semana, dos grabaciones que se habían filtrado anteriormente rondaron en las redes sociales, implicando a aliados del líder en financiamiento ilegal.

Para un presidente populista que ha utilizado una campaña anticorrupción cada vez más amplia para investigar a administraciones anteriores e impulsar a su partido Morena antes de las elecciones legislativas y estatales del próximo año, estos sucesos lo dejan ahora a la defensiva tras una semana que describió de drama político y acusaciones sin precedentes.

“Esto genera un daño moral”, dijo Luis Ugalde, antiguo director del instituto electoral del país cuando supervisó la estrecha derrota del líder en la carrera presidencial de 2006. “Esto amenaza con destruir la narrativa de López Obrador de que es diferente”.

Las acusaciones se dividen a lo largo de líneas partidistas, y los partidarios luchan contra los críticos del presidente a medida que solicitan una acusación dada la naturaleza explosiva de los escándalos. La forma en que López Obrador maneje el caso influirá en las perspectivas de su partido de mantener una mayoría en la Cámara de Diputados con las elecciones del próximo año.

Defensa de AMLO

En un discurso por video el sábado, el presidente, conocido como AMLO, solicitó una investigación sobre su hermano y el operador político David León. Dijo que hay una clara diferencia entre su “movimiento popular” y el capitalismo de la pasada administración que arruinó a México.

“Eso es corrupción, lo otro es cooperación”, dijo el presidente. También indicó que ha salido ileso de calumnias del pasado y que va a seguir insistiendo en limpiar el país de la corrupción.

El discurso fue su segundo intento en dos días seguidos por defender los videos de su hermano Pío López Obrador.

El viernes, también dijo que los paquetes en efectivo eran donaciones honestas de personas que apoyan su movimiento revolucionario. El dinero en efectivo del video fue utilizado para financiar costos como la gasolina para su partido Morena, dijo el presidente. Su movimiento había sido financiado por la gente, dijo, no a través de fuentes ilegales utilizadas por otros partidos, dijo.

Si bien las donaciones políticas son legales, deben registrarse, de acuerdo con la ley electoral mexicana. Excomisionados electorales dijeron que los protocolos se rompieron cuando el operativo político entregó efectivo al hermano de AMLO. La entrega de efectivo comparte los mismos rasgos del financiamiento ilegal comúnmente utilizado por los partidos de México, dijeron.

El índice bursátil de referencia mexicano cayó 1,6% el viernes, lo que lo convirtió en el tercer mercado con peor desempeño del mundo ese día.

El portavoz del presidente y un alto funcionario de Morena no respondieron a una solicitud de documentos para demostrar que las donaciones estaban registradas legalmente.

León, el operador que entrega al hermano del presidente los fondos en los videos, trabajaba para Manuel Velasco, el entonces gobernador del sureño estado de Chiapas. Velasco, miembro del Partido Verde, se separó de la antigua coalición gobernante para apoyar a AMLO. León ha dicho que los fondos fueron donaciones para el partido.

Tanto Ugalde como Benito Nacif, un excomisionado electoral que se centró en el financiamiento del partido, dijeron que los videos levantaron la sospecha de que Velasco podría haber canalizado fondos del Gobierno hacia el partido de AMLO, y eso merecía una investigación.

Velasco, ahora senador que se alió formalmente con el partido Morena de AMLO en junio, negó haber financiado a movimiento político alguno. Al igual que AMLO, también dijo que invitaba a una investigación.

Para Nacif, el partido Morena de AMLO no ha proporcionado evidencia de que las donaciones se registraron correctamente. Aceptar donaciones de origen desconocido conlleva la misma pena que tomar fondos de fuentes prohibidas, como empresas, dijo el excomisionado electoral.

‘Un delito grave’

El conservador Partido Acción Nacional, cuyos legisladores fueron nombrados en el testimonio filtrado por aceptar sobornos, presentó una denuncia ante la comisión electoral contra Morena, el hermano del presidente y León. Los legisladores del PAN también planean presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General por lo que denominó de “delito grave”, según un comunicado publicado el domingo en el sitio web del partido.

“Señor presidente, le pedimos congruencia de sus palabras con sus hechos”, dijo en el comunicado el líder del PAN, Marko Cortés. “Por eso le pedimos que acate la ley tanto cuando se trate de miembros de su familia, como de integrantes de su Gobierno y de su partido”.

Antes del último giro de los acontecimientos, AMLO usó su rueda de prensa del lunes para mostrar un video YouTube de cuatro minutos de funcionarios del Senado de la administración anterior en el que cuentan dinero en efectivo en una bolsa de lona, y decir que era evidencia de la “inmundicia” del régimen de su predecesor.

Dos días después, surgió el documento filtrado de 63 páginas que supuestamente era un testimonio de Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex que está cooperando con los fiscales. El testimonio filtrado alegaba que tres expresidentes, dos contendientes presidenciales que competían contra AMLO y una docena de personas más, incluidos exsecretarios y legisladores, dos de los cuales ahora son gobernadores, eran culpables de soborno.

AMLO repitió algunas de las acusaciones contra sus rivales durante su discurso de 30 minutos el sábado desde el palacio nacional a medida que el video de su hermano amenazaba con eclipsar los eventos anteriores de la semana. El domingo, volvió a impulsar su campaña anticorrupción, diciendo

que están en la cima de una ola de transformación, lo que significa desterrar la corrupción del país.

La decisión de perseguir a sus rivales la semana pasada se apartó de la postura anterior del presidente de no insistir en la corrupción de líderes anteriores. El cambio se produjo cuando su popularidad cayó por un número récord de homicidios violentos y el colapso de la economía por la pandemia de coronavirus que ha dejado a México con el tercer número más alto de muertes del mundo.

