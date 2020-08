El presidente de Argentina recibe a la madre de un joven desaparecido

En la imagen, el presidente de Argentina, Alberto Fernández.. EFE/Tono Gil/Archivo

Buenos Aires, 24 ago (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió este lunes con Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, un joven desaparecido desde abril, luego de que fuera detenido en un control policial.

Fernández se reunió a solas con Castro y luego se sumaron al encuentro los abogados de la mujer y la ministra de Seguridad argentina, Sabrina Frederic.

"El presidente se ha comprometido públicamente a la búsqueda de la verdad, a poner a disposición la totalidad de las garantías que desde la querella hemos solicitado para que la investigación se de en un marco de absoluta transparencia e independencia", señaló en rueda de prensa Luciano Peretto, abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro.

El joven, de 22 años, fue visto por última vez el pasado 30 de abril y su caso motivó protestas al considerarse que se trató de una desaparición forzada.

Cristina Castro dijo que se quedó "conforme y tranquila" tras conversar con el presidente y mirarle "a los ojos".

"Eso no quiere decir que no vaya a pedir que todo esto salga rápido a la luz y se sepa la verdad. El señor presidente ha sido muy amable conmigo hoy y muy sincero", subrayó la mujer.

La última señal que se recibió del joven fue ese mismo 30 de abril cuando, según relató su familia, se dirigía a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca haciendo "dedo" -autostop- para intentar reconciliarse con su expareja, pese a las medidas de confinamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus impuestas en el país desde el 20 de marzo y por las que debía permanecer en el domicilio familiar.

Durante el transcurso del viaje, la Policía de la provincia de Buenos Aires se puso en contacto con la madre de Astudillo para confirmar su residencia, ya que había sido detenido en un control por violar la cuarentena.

El joven nunca llegó a Bahía Blanca y nadie logró volverse a poner en contacto con él después de ese episodio, dando lugar posteriormente a una causa judicial de desaparición forzada.

Peretto afirmó hoy que Astudillo fue detenido en un procedimiento "absolutamente apartado" de la ley, con "signos de violencia".

El letrado señaló que al momento de la desaparición del joven la Policía bonaerense contaba con "facultades" concedidas en el contexto del confinamiento por la pandemia y actuaba de forma "descontrolada".

"Son días difíciles para nosotros. Si tengo que dar vuelta al mundo, lo voy a hacer porque me tocaron un hijo", aseguró Cristina Castro.

En la noche del 15 de agosto pasado un pescador alertó de que había hallado un cuerpo en un canal de agua del municipio Villarino, limítrofe con Bahía Blanca.

La Justicia investiga si se trata del cuerpo del joven, para lo cual este martes iniciará la autopsia del cadáver y se harán pruebas de cotejo con material genético de los padres de Astudillo.

Los abogados de la querella indicaron que los resultados estarían hasta el próximo 5 de septiembre.