El Movimiento Renovador Sandinista valora cambiar su nombre por el contexto

En la imagen un registro de la exguerrillera, exministra de Salud de Nicaragua y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Dora María Téllez (i). EFE/Mario López/Archivo

Managua, 24 ago (EFE).- El Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una escisión del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), informó este lunes que valora cambiar su nombre obligado por un contexto en el que sus mismos integrantes se sienten incómodos con la palabra "sandinista".

La agrupación opositora, fundada en 1995 por el escritor y exvicepresidente de Nicaragua (1985-1990) Sergio Ramírez Mercado, actualmente retirado de la política, anunció que en su IX Convención Nacional, prevista para octubre próximo, "debatirán sobre el nombre y símbolos del MRS, atendiendo la demanda de un importante sector de los afiliados del partido".

"La palabra sandinista ya me da repelo", dijo en julio pasado la exguerrillera, exministra de Salud y fundadora del MRS, Dora María Téllez, al diario La Prensa.

Aunque ser sandinista es un símbolo de identidad para una parte de los nicaragüenses, dicha palabra hoy es utilizada para identificar a los seguidores del presidente Daniel Ortega, quien es señalado por organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales como responsable de crímenes "de lesa humanidad" a raíz del estallido social de abril de 2018, y con quien el MRS no quiere ser relacionado.

En una comunicación dirigida a periodistas, Téllez afirmó que en la Convención Nacional el partido también tiene como objetivo "revisar y actualizar (su) organización, para que le permita abrirse al Movimiento Autoconvocado (opositores sin organización política) que se generó desde abril de 2018".

El MRS es un colectivo al que le cancelaron la personalidad jurídica poco antes de las elecciones municipales del 9 de noviembre de 2008 tras inscribir sus candidatos en 92 de los 153 municipios del país ante el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el oficialismo.

El CSE canceló la personalidad jurídica al MRS con el argumento de que no cumplió con la inscripción de sus estructuras partidarias en los 153 municipios nicaragüenses.

Actualmente forma parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los movimientos cívicos que rechazan a Ortega.

CONFLICTO DE IDENTIDAD

El MRS, que se define como un "partido democrático progresista", fue fundado en 1995 por Ramírez, Téllez, el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, el economista Edmundo Jarquín y el exguerrillero y excomandante Henry Ruiz, entre otros.

En algunos periodos ha contado con el apoyo de personajes ilustres, como el fallecido poeta y sacerdote trapense Ernesto Cardenal (1925-2020), y la poetisa y escritora Gioconda Belli.

Los mayores críticos del MRS le recriminan haberse beneficiado de la llamada "piñata" tras el primer régimen sandinista (1979-1990), que consistió en la repartición de bienes y propiedades confiscadas a opositores.

El MRS, y en especial sus integrantes mujeres, suelen ser blanco de amenazas y ofensas en redes sociales de personas que se identifican con Ortega o con facciones liberales conservadoras.

En 1996 el MRS participó en las elecciones generales con Ramírez como candidato a la Presidencia.

Luego, en el 2001 participó en la alianza Convergencia Nacional bajo el liderazgo del FSLN.

En el 2006 alcanzó su más alta popularidad de la mano del carismático exalcalde de Managua Herty Lewites, disidente del FSLN, hasta que este murió en circunstancias extrañas antes de los comicios de noviembre de ese año.

Posteriormente, en el 2008, cuando le cancelaron su personalidad jurídica, apoyó en las elecciones municipales a una alianza encabezada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

En 2011 se unió al Partido Liberal Independiente (PLI) y logró dos sillas en el Parlamento, en 2016 se sumó al Frente Amplio por la Democracia (FAD) y, tras la crisis de 2018, se organizó en la Unidad Nacional Azul y Blanco.