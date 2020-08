El expresidente mauritano puesto en libertad tras una semana de interrogatorios

El expresidente de Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz. EFE/LUDOVIC MARIN/Archivo

Nuakchot, 24 ago (EFE).- El expresidente mauritano Mohamed uld Abdel Aziz ha sido este lunes puesto en libertad por la policía tras haber pasado una semana en la cárcel procesado por presuntas acusaciones de malversación y enriquecimiento ilícito, informaron a Efe sus abogados defensores.

"Ha sido puesto en libertad sobre la 1.00 de la madrugada y ha sido conducido a su domicilio", informó a Efe el abogado Taghioullah Eyda.

Eyda explicó que Abdel Aziz sigue rechazando responder a las preguntas de varios policías por considerar que "lleva la razón" en que estos últimos no son competentes para interrogar a un expresidente de la república.

"Es el Tribunal Supremo de Justicia el que puede juzgar a un expresidente y solo en el caso de una alta traición", señaló Eyda, que añadió que su cliente fue advertido de que no puede abandonar el territorio mauritano.

El Tribunal Supremo de Justicia es una institución que aún no existe en Mauritania.

Las acusaciones contra Abdel Aziz, las primeras de este tipo en la historia del país, fueron formuladas con base en un informe publicado por una comisión parlamentaria que investigaba sobre la mala gestión y malversación de fondos durante la última década, que correspondía al mandato del expresidente (2008-2019).

Este informe no solo afecta a Abdel Aziz sino también a jefes de gobiernos y ministros y otros responsables que ocuparon cargos durante el mandato del expresidente.