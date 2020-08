El ejército libanés halla 79 contenedores con productos "peligrosos" en el puerto

EFE/EPA/WAEL HAMZEH

Beirut, 24 ago (EFE).- El Ejército libanés anunció este lunes que ha detectado 79 contenedores con un material que representa un "peligro" en caso de fuga almacenados ilegalmente en el puerto de Beirut, tan solo unos días después de la explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que asoló la ciudad.

"Durante el período comprendido entre el 14 y el 22 de agosto de 2020, se detectaron 25 contenedores con ácido clorhídrico, así como 54 contenedores que contenían otros materiales cuya fuga puede representar un peligro", aseguró el Ejército en un comunicado.

Según los militares, que no dieron detalles sobre el resto de materiales, las operaciones llevadas a cabo se realizaron en la zona portuaria con un equipo de expertos franceses que llegaron pocos días después de la explosión del pasado 4 de agosto.

Igualmente afirmaron que "estos materiales han sido tratados por medios científicos y métodos seguros, acciones que se están llevando a cabo en coordinación con los departamentos involucrados que operan en el puerto" para deshacerse de ellos.

Una fuente militar, que pidió no ser identificada, indicó a Efe que estos materiales estaban almacenados "ilegalmente" y los equipos procedieron a destruirlos como medida de precaución por si dicho material había resultado dañado por la explosión y pudiera representar un riesgo.

La misma fuente aseveró que los productos "peligrosos" almacenados desde antes de que ocurriera la deflagración "no tenían destinatario", sin dar más detalles al respecto.

Esta detección se produce días después de la deflagración de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que estuvieron almacenados durante seis años sin custodiar.

El origen de la explosión todavía es desconocido y se ha ambierto una investigación en la que colabora la Oficina Federal de Investigación (FBI) estadounidense.

Según el último balance del Ministerio de Salud libanés, hubo al menos 182 muertos y más de 6.000 heridos como consecuencia de la deflagración en el puerto, que además ha dejado a unas 300.000 personas sin hogar y destruido por completo varios barrios de la capital.

El presidente del Líbano, Michel Aoun, reconoció que supo de la existencia de una "gran cantidad" de ese producto explosivo, que se utiliza como fertilizante, dos semanas antes del suceso.

El Gobierno libanés dimitió en pleno seis días después del suceso y ahora ejerce en funciones hasta la designación de un nuevo primer ministro y gabinete.