El Congreso de Perú interpelará a ministra por gestión económica ante pandemia

La ministra de Economía y Finanzas de Perú, María Antonieta Alva. EFE/ Juan Ponce Valenzuela/Archivo

Lima, 24 ago (EFE).- El Congreso peruano aprobó este lunes interpelar a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, para que responda sobre las acciones que ha realizado el Gobierno, en materia económica, durante la pandemia de la COVID-19.

Según la resolución, la ministra deberá comparecer ante la Cámara y responder a un pliego de 32 preguntas relacionadas con la situación económica del país, golpeado dramáticamente por la pandemia tanto en términos de la enfermedad como de indicadores económicos.

En caso de que los congresistas no se encuentren conformes con las respuestas, se podrá censurar a la ministra y forzar su renuncia, un pedido que ya han dejado deslizar en varias ocasiones diputados de diversas bancadas.

Esta interpelación fue aprobada por 72 votos a favor, 22 en contra y 28 abstenciones, donde solo 2 de las nueve bancadas conformadas (Somos Perú y Partido Morado) rechazaron el cuestionamiento a la ministra.

En tanto, la moción obtuvo el respaldo mayoritario de los congresistas de Unión por el Perú (UPP), Podemos Perú y el izquierdista Frente Amplio, bancadas críticas a que el Gobierno haya decidido implementar bonos fraccionados a la población vulnerable, en lugar de bonos universales.

A la ministra se la acusa desde estos sectores de no haber habilitado suficientes ayudas económicas a la población vulnerable y sin embargo haber ofrecido generosos paquetes de respaldo a las empresas privadas para ayudar a la reactivación económica.

CRISIS ECONÓMICA

La economía peruana se desplomó un 30,2% en el segundo trimestre del año, una de las mayores caídas del producto interno bruto (PIB) desde que se tienen registros históricos y que reveló la dramática situación del país andino a causa del embate del coronavirus.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el trimestre que comprendió los meses de abril, mayo y junio, las actividades industriales cayeron por encima de los dos dígitos, impacto solo atenuado por algunos sectores que se vieron reforzados por las circunstancias de la pandemia, como los servicios financieros (9,8%) o la administración pública (3,9%), entre otros.

Asimismo, la tasa de desempleo durante el tercer trimestre del año se elevó a 8,8 %, más del doble que el registrado en el mismo periodo de 2019, cuando la tasa se situó en 3,6 %.

NUEVO ENFRENTAMIENTO

Esta interpelación es un nuevo hito en el creciente sostenido enfrentamiento del Gobierno con el nuevo Congreso peruano, instalado en marzo tras la disolución constitucional del anterior, donde el Ejecutivo no cuenta con bancada propia y que se ha mostrado crítico a las medidas durante la pandemia.

A inicios de agosto, el Congreso determinó negarle el voto de confianza al nuevo Gabinete ministerial, liderado por Pedro Cateriano, obligando así a que el presidente Martín Vizcarra eligiera a otro como presidente del Consejo de Ministros.

Precisamente, una de las críticas que se le hicieron a Cateriano fue que mantuviera a la titular de Economía entre sus ministros.

Vizcarra designó al general en retiro Walter Martos, como nuevo presidente del Consejo de Ministros, quien mantuvo a la mayoría de ministros en sus cargos, incluida Alva.