Disney lidera gigantes de medios establecidas en streaming

(Bloomberg) -- El video en línea se está convirtiendo en un negocio serio para algunas de las compañías de medios más grandes y antiguas de Estados Unidos, con Walt Disney Co. a la cabeza de la manada.

Disney generará un estimado de US$11.200 millones en ingresos directos al consumidor este año, según un informe publicado el lunes por Macquarie Research. Eso representaría el 19% de sus ventas totales, un nivel que los rivales en los medios tradicionales no han igualado.

Macquarie le da crédito a Disney+, que rápidamente consiguió más de 60 millones de suscriptores, y a Hulu, un negocio del que la compañía obtuvo el control mayoritario el año pasado.

Fox Corp. y Comcast Corp. son los rezagados de los nuevos medios en el grupo de los viejos medios. Fox vendió la mayor parte de sus activos de entretenimiento a Disney el año pasado, y Comcast acaba de comenzar en el streaming: su servicio Peacock, con publicidad, debutó en EE.UU. el mes pasado.

La gran sorpresa, sin embargo, puede ser Lions Gate Entertainment Corp., que obtendrá un 18% de sus ingresos del streaming este año, según Macquarie. Lions Gate dijo recientemente que tenía más de 11 millones de clientes en línea para su servicio Starz a nivel mundial.

Los analistas esperan que Netflix Inc. genere casi US$25.000 millones en ingresos este año, prácticamente todo por streaming.

Nota Original:Disney Leads Old Media Giants in Making Money From Streaming

©2020 Bloomberg L.P.