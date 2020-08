Diputado opositor pide al Parlamento salvadoreño destituir al fiscal general

En la imagen, el fiscal General de El Salvador, Raúl Melara. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 24 ago (EFE).- El diputado opositor Ricardo Velásquez Parker pidió este lunes a la Asamblea Legislativa de El Salvador que destituya al fiscal general, Raúl Melara, por supuestamente no actuar ante diversos señalamientos contra el Gobierno de Nayib Bukele.

Velásquez Parker, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), presentó un documento con su propuesta para que sea valorada por la Comisión Política y, de tener su visto bueno, votada en el pleno.

"Vemos un fiscal que empieza ya a acompañar la vocería del presidente de la República en una muestra de parcialidad", sostuvo el diputado, quien atribuyó esta situación a un intentó de ganar la simpatía de los legisladores que sean electos en 2021 para intentar obtener su reelección.

Velásquez Parker citó en su propuesta un articulo de la ley interna de la Fiscalía General de la República (FGR) que establece que el fiscal puede ser destituido con mayoría calificada bajo el argumento de "manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones".

El legislador no se mostró satisfecho con el trabajo de Melara ante la supuesta falta de transparencia en la gestión gubernamental de los fondos y principalmente del despliegue militar del 9 de febrero en la sede del Parlamento.

En dicha fecha, Bukele ingresó escoltado por militares armados con fusiles de asalto en un acto de, según reconoció él mismo, presión para la aprobación de fondos para sus planes de seguridad.

Melara aseguró el jueves que no posee "elementos necesarios para imputar un delito" por la irrupción militar.

"Creo que fueron excesos, sí creo que fue un exceso la militarización de la Asamblea Legislativa. No podemos determinar jurídicamente un hecho de violencia porque no lo tenemos documentado", dijo Melara en una entrevista televisiva.

Melara fue juramentado como fiscal general en enero de 2019 para un período de tres años con la opción de buscar la reelección y ha dado continuidad a casos de corrupción.

Recientemente dio a conocer la reatificación de la acusación penal contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) por la supuesta malversación de 45,2 millones de dólares.