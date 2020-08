Cultura.- La serie Gotham P.D. será una precuela de The Batman ambientada en el "año uno"

24/08/2020 Robert Pattinson en 'The Batman' CULTURA WARNER BROS



'Gotham P.D.', la serie de HBO Max que formará parte del universo de 'The Batman' de Matt Reeves, estará ambientada en el "año uno" de la lucha de Bruce Wayne contra el crimen. Así lo ha confirmado el propio cineasta.



Justo antes de lanzar el primer tráiler de 'The Batman', Reeves confirmó que la ficción se ambientará en el primer año en el que Bruce Wayne surge como superhéroe justiciero en Gotham. Según se anunció en julio, la serie ahondará en la corrupción policial de la ciudad y de cómo el crimen organizado acabó clavando sus tentáculos entre los agentes de la ley.



Según recogió Comicbook, la precuela tendrá como referencia la serie de cómics 'Gotham Central', escrita por Ed Brubaker y Greg Rucka y que tuvo un total de 40 números, publicados entre 2003 y 2006.



La ficción estará creada por el propio Reeves y Terence Winter, conocido por haber estado detrás de 'Boardwalk Empire' y por haber sido el guionista de 'El lobo de Wall Street'.



Según explicó Reeves en la DC FanDome, esta precuela estará narrada desde la perspectiva de un policía corrupto. No queda claro si eso significa que el Caballero Oscuro aparecerá en esta versión o, incluso, el Comisario Gordon. "Veremos a estos personajes desde una perspectiva que nunca antes habíamos visto", ha adelantado el cineasta, refiriéndose al departamento de policía de Gotham.