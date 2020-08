"Cruyff fue uno de los entrenadores de quien aprendí más", reconoce Koeman

"Cruyff fue uno de los entrenadores de quien aprendí más", reconoció este lunes el nuevo entrenador del FC Barcelona, el neerlandés Ronald Koeman, en una entrevista difundida por la televisión del club, Barça TV.

"(Johan) Cruyff fue uno de los entrenadores de quien aprendí más, especialmente durante la época que pasamos juntos en el 'Dream Team' (1988-1996). Y no solo como jugador sino también como entrenador. Tuvimos la mejor combinación: jugar un fútbol ofensivo y ganar títulos", recordó Koeman en esta entrevista.

"Esta es la filosofía que intentaremos tener en el Barça. Tenemos que jugar un buen fútbol y que los culés lo disfruten. Y, evidentemente, ganar, porque eso es lo más importante", avanzó.

"Como entrenador necesitas disfrutar del fútbol. Empezamos a jugar al fútbol porque amamos el deporte. Por lo tanto, si das todo lo que tienes con una sonrisa, es mejor", insistió Koeman.

El ex de la selección neerlandesa dio algunas pistas sobre el hombre que será en el banquillo azulgrana: "Soy un entrenador al que le gusta la disciplina y la buena organización del equipo. Me gusta dominar el juego. A los neerlandeses nos gusta el fútbol ofensivo. Me gusta ser directo y tener una buena comunicación con los jugadores. Hago reuniones breves, pero dejo claro el mensaje", describió Koeman, designado el 18 de agosto.

"Mi familia me decía que llevara con normalidad ser un futbolista. El fútbol atrae mucha atención, pero tienes que ser la estrella dentro del campo, no fuera", avisó.

- "Es un placer tener a Messi" -

Sobre la perla neerlandesa Frenkie de Jong (23 años), a quien Koeman ha tenido a sus órdenes en la selección, el técnico declaró que "el rendimiento que ha mostrado hasta ahora es buenísimo. Y no es una empresa sencilla para un jugador joven que llega al Barça. Es un jugador de futuro para el FC Barcelona".

También tuvo palabras para Lionel Messi, con quien se reunió la semana pasada para pulsar sus ganas de partir, según la prensa: "Es un placer tener un jugador como Messi en el equipo. Con su calidad encontrará el espacio en la evolución del equipo", aseguró Koeman.

En el momento de la difusión de esta entrevista este lunes, la radio catalana RAC1 desveló que Koeman le había comunicado al uruguayo Luis Suárez (33 años), tercer máximo goleador de la historia del club, que "no cuenta con él para la próxima temporada".

"Nadie en el club me dijo que quieran prescindir de mis servicios. Yo quiero lo mejor para el equipo y mi intención es seguir. Todavía puedo aportar mucho al Barça", había declarado el charrúa, gran amigo de Messi y a quien le queda todavía un año de contrato, el viernes en el periódico español El País.

