Costa llama "cobardes" a los médicos en una filtración y se desata tormenta en Portugal

Lisboa, 24 ago (EFE).- La filtración de un comentario privado del primer ministro portugués, António Costa, en el que califica de "cobardes" a los médicos por la reacción ante un brote de la COVID-19 en una residencia de ancianos en el Alentejo ha levantado al colectivo contra el Gobierno y ha desatado una tormenta política en el país.

"El presidente de la ARS (Administración Regional de Salud) mandó para allá a los médicos para que hicieran lo que les correspondía y los tíos, cobardes, no lo hicieron", dice Costa en el vídeo, de apenas siete segundos, que se multiplicó en redes sociales y divulgó también el partido de extrema derecha Chega.

La grabación corresponde a una conversación confidencial con periodistas del diario "Expresso" mantenida tras una entrevista y en la que Costa habla sobre el brote de COVID-19 detectado en Reguengos de Monsaraz (Alentejo), que dejó 162 positivos y 18 muertos, 16 de ellos en la residencia de ancianos de la localidad.

La reacción no se ha hecho esperar y la Orden de Médicos, que agrupa al colectivo, ha pedido hoy una audiencia urgente con el primer ministro y ha convocado al Fórum Médico, que integra a todas las organizaciones profesionales del sector en el país.

"Estas afirmaciones, independientemente de que sean proferidas de forma pública o en privado, muestran un espíritu ofensivo para los médicos y un sentimiento negativo por una clase profesional", sostiene la Orden en un comunicado.

El diario "Expresso" ha condenado la difusión de este "vídeo ilegal" y ha anunciado una investigación para establecer responsabilidades.

"Es una grabación de aficionados de la pantalla de una computadora, que reproduce imágenes de una conversación 'off the record', privada, del primer ministro con periodistas de 'Expresso'; fue divulgada en las redes sociales sin autorización ni conocimiento de este periódico", señala la dirección del diario en un comunicado colgado en su web.

La polémica ha saltado al ruedo político y la derecha se ha unido en sus críticas contra el primer ministro.

Los socialdemócratas del PSD le acusan de "condicionar" las investigaciones y piden explicaciones sobre el caso de Reguengos.

"Mantuvo a la ministra (Ana Mendes, de Trabajo y Seguridad Social) y no pidió disculpas a las familias que perdieron a sus seres queridos", excribió en redes sociales Francisco Rodrigues, el presidente del Centro Democrático y Social.

Iniciativa Liberal acusa de "prepotencia" a los socialistas: "Siempre que hay tragedias, el Gobierno confronta, nunca asume responsabilidades, nunca ve en qué falló como corregirlo".

El ultraderechista Chega carga contra la "absoluta falta de decencia, tolerancia democrática y de respeto" de Costa hacia los médicos y pide una "fuerte reprimenda" por parte del presidente del país, Marcelo Rebelo, al primer ministro.

En la entrevista publicada este fin de semana por "Expresso", António Costa admite que hubo errores en Reguengos, pero subraya que la residencia es "de una fundación privada" y defiende que, cuando fue informado de la situación, "el Estado reaccionó inmediatamente".