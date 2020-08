Coronavirus.- Países Bajos desaconseja viajar a España, incluidas las islas Canarias, ante el aumento de los contagios

24/07/2020 Una pasajera caminando con maleta por un pasillo de la terminar T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, en Madrid (España), a 24 de julio de 2020. El Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere abordar un plan específico con medidas de control adicionales en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, tras el aumento de casos importados detectados en la región. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Exteriores de Países Bajos ha emitido una alerta este lunes para desaconsejar cualquier viaje considerado "no necesario" a España, incluidas las islas Canarias, ante un aumento de los casos de coronavirus.



Tras actualizar sus recomendaciones de viaje, el Gobierno neerlandés ha indicado en un comunicado que los "viajes vacacionales" no estarían dentro de los considerados "necesarios" y ha señalado que España pasa ahora a estar bajo la categoría de "naranja" debido al riesgo de contagio.



Según el texto, las recomendaciones se han reforzado debido al "deterioro de las condiciones relacionadas con el coronavirus en los territorios en cuestión". El Gobierno ha detallado, además, que estas recomendaciones entrarán en vigor a medianoche.



Países Bajos se suma así a una larga lista de países comunitarios que no recomiendan viajar a España --o a algunas comunidades autónomas españolas-- en plena pandemia de coronavirus. Algunos de estos países han impuesto otro tipo de medidas, como los test obligatorios de COVID-19 y la imposición de una cuarentena.



El Ministerio ha señalado, asimismo, que el número de contagios en España es "elevado" y "sigue aumentando en todas las regiones". "También hay más indicios de que más viajeros vuelven de España infectados", asegura.



Esta nueva alerta implica que aquellos viajeros que regresen al país procedentes de territorio español tendrán que hacerse de forma inmediata una PCR y permanecer en cuarentena durante diez días.