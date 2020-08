Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Trump quiere reanudar su campaña cuando comience la convención, la costa del Golfo se enfrenta a un doble impacto y TikTok está decidido a demandar.

Reanudación

El presidente Donald Trump estará hoy en Charlotte, Carolina del Norte, para el inicio de la Convención Nacional Republicana, en momentos en que intenta reanudar su campaña para un segundo mandato. Trump tiene previsto hablar en las cuatro noches de la convención, a diferencia de la tradición, según la que el candidato en general solo habla para aceptar la nominación del partido. La pandemia ha resultado ser uno de los mayores inconvenientes de su popularidad, por lo cual Trump ahora está promoviendo un tratamiento con plasma sanguíneo, que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó ayer para su uso.

Marco y Laura

La doble amenaza de las tormentas tropicales Marco y Laura ya ha obligado al cierre de 58% de la producción de petróleo y 45% de la producción de gas natural en el golfo de México. Marco tocará tierra en Luisiana más tarde hoy, mientras que se espera que mañana la categoría de Laura se eleve a huracán para finalmente tocar tierra en Texas. Si bien el doble impacto significará una paralización más prolongada de lo habitual en la producción de crudo de plataformas marítimas, el precio del petróleo ha aumentado poco, ya que los inversionistas siguen preocupados por el resurgimiento del coronavirus en regiones de Asia y Europa.

Demanda

TikTok podría interponer hoy una demanda contra la administración Trump luego de una orden ejecutiva que prohíbe transacciones con la aplicación en EE.UU. Se espera que el presidente haga de su postura “inflexible frente a China” uno de los puntos centrales de sus discursos en la Convención Nacional Republicana. Las acciones de Tencent Holdings Ltd. registraron su mayor alza en más de un mes luego de que autoridades de la Casa Blanca supuestamente hubieran asegurado a las empresas estadounidenses que la prohibición de su aplicación WeChat no será tan amplia como se temía. Si bien el deterioro de las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo sigue siendo una preocupación para los inversionistas, los actuales conflictos aún muestran pocas señales de terminar con el acuerdo comercial entre ambos países.

Los mercados se recuperan

Señales de avance en los tratamientos contra el covid-19 y el hecho de que no haya un empeoramiento de las relaciones chino-estadounidenses están ayudando a mantener el repunte del mercado. El índice MSCI Asia Pacific avanzaba 0,9%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,2%. En Europa, el índice Stoxx 600 se había recuperado 1,8% hasta las 5:50 a.m., hora del este, en un amplio repunte liderado por acciones cíclicas como las de energía, productos químicos y recursos básicos. Los futuros del S&P 500 apuntan a nuevas alzas en la apertura, el rendimiento de los títulos del Tesoro de EE.UU. a 10 años era de 0,643% y el oro subía.

También hoy…

Es una mañana bastante tranquila en el frente de los datos económicos, y la mayoría de los inversionistas está a la espera del discurso que pronunciará el jueves el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole. A las 8:30 a.m. de hoy se publica el Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago para julio. Más tarde, el director general de Correos de EE.UU., Louis DeJoy, testifica ante el Comité de Supervisión de la Cámara. Entre las empresas que dan a conocer sus resultados hoy se encuentra Palo Alto Networks Inc.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.