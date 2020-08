Cerdeña, la isla italiana donde circula el coronavirus

La paradisíaca isla italiana de Cerdeña se convirtió este verano en caso nacional tras registrarse un repunte de casos de coronavirus relacionados con la vuelta de vacaciones de esa célebre meta turística del Mediterráneo.

Italia, que este fin de semana superó la barrera simbólica de los mil nuevos casos en 24 horas, lamenta ahora que la isla, considerada como tierra "libre de covid" durante la primera oleada de coronavirus, se encuentre ahora en el banco de los acusados.

El sábado, en la región Lazio, donde se encuentra Roma, se registró el mayor número de nuevos casos (215) en 24 horas, de los cuales el 45% (97) estaban vinculados al regreso de Cerdeña.

El domingo, el 35% de los casos en Lazio correspondía a personas que provenían de la isla, un destino muy popular en la temporada de verano por sus hermosas playas y discotecas.

El diario Il Corriere della Sera denunció el sábado el fenómeno "Cerdeña": "Siguen los contagios entre los que regresan de la isla", tituló.

Preocupado por la falta de respeto de las reglas anti-Covid (uso de máscaras y distanciamiento social) durante las vacaciones de verano, el gobierno estableció una lista negra de los países más visitados, entre ellos Grecia, España, Croacia, por lo que exige realizar la prueba nasal al entrar provenientes de ellos en Italia.

Sin embargo, descubrió este fin de semana que más que del exterior los nuevos casos se están multiplicando dentro de Italia.

En Cerdeña, el número de casos nuevos se duplicó el fin de semana: 44 el sábado y 81 el domingo, su peor número desde el 28 de marzo (94).

De los 81 casos, 56 se refieren a personas que se encontraban en la famosa Costa Smeralda (Costa Esmeralda).

La situación preocupa a las autoridades que calculan que entre 250.000 y 280.000 veraneantes deberán embarcarse en los próximos días de la isla para regresar a casa, con el riesgo de exportar el virus a toda la península.

- Verano loco en la discoteca "The Billionnaire" -

Los contagios preocupan a los turistas, pero también a los isleños, muchos de los cuales han trabajado en la famosa Costa Esmeralda, epicentro del turismo de lujo entre Porto Cervo y Porto Rotondo, donde Silvio Berlusconi tiene su lujosa Villa Certosa y recibió en el pasado a Tony Blair y Vladimir Putin.

En esa zona, con hermosas playas, famosos bares y restaurantes estaban abarrotados de veraneantes en lo mejor de la temporada, sobre todo en las discotecas para celebridades, hasta que el gobierno ordenó tardíamente su cierre el pasado fin de semana.

"Realmente había mucha gente, en las playas no se respetaba el distanciamiento social, especialmente entre los jóvenes", comentó el domingo a la AFP Francesco Mazza, turista romano que desembarcó de un ferry en Civitavecchia, 70 km al norte de Roma, antes de someterse a la prueba nasal.

Alertada por los contagios de Cerdeña, la región de Lazio instaló con urgencia en los últimos días unos centros para realizar pruebas a los turistas con riesgo de contagio. Se someterán desde el automóvil a la prueba al llegar al continente o al salir de la isla.

Dado el elevado número de salidas en pocos días, será difícil hacer la prueba a todos los turistas interesados.

Debido a que la curva de contagio comenzó a subir a mediados de agosto, el gobierno reaccionó imponiendo el uso de mascarillas en lugares públicos concurridos de las 18H00 a las 06H00 y cerrando clubes nocturnos.

El verano loco en "The Billionaire", la discoteca para celebridades en Cerdeña propiedad de Flavio Briatore, empresario italiano ex gerente del equipo de F1 Benetton y ex novio de las modelos Naomi Campbell y Heidi Klum, le ha costado caro a muchas celebridades.

Después de unas vacaciones en Cerdeña, el entrenador del equipo de fútbol de Bolonia, Sinisa Mihajlovic, que tiene leucemia desde el año pasado, ha dado positivo por Covid-19.

El entrenador pasó por la famosa discoteca, al igual que el futbolista Zlatan Ibrahimovic, como muestra la foto publicada por numerosos medios italianos a principios de esta semana.

La conocida discoteca tuvo que cerrar tras registrar varios casos positivos entre sus empleados.

glr-kv/eg