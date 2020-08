Buffett no recibe toda la recompensa por su apuesta en Apple

(Bloomberg) -- Warren Buffett encontró una apuesta lucrativa en Apple Inc. Su compañía, Berkshire Hathaway Inc., simplemente no está siendo recompensada por ello.

La inversión de Berkshire en Apple ha aumentado a un valor de casi US$122.000 millones, superando con creces los US$35.300 millones que la compañía ha gastado en los últimos años comprando acciones de Apple. Al final del segundo trimestre, la participación en el fabricante de iPhone representaba alrededor de 44% de la cartera de acciones de Berkshire.

A pesar del enorme tamaño de la participación de Apple, las acciones de Berkshire cayeron 8,4% este año hasta el viernes, en comparación con el aumento de 69% en las acciones de Apple. Apple, que cuenta a Berkshire como su tercer accionista más grande, recientemente hizo historia cuando su valor de mercado superó los US$2 billones.

Nota Original:Buffett’s Berkshire Isn’t Getting the Love for Its Apple Stake

©2020 Bloomberg L.P.