Apple reabrirá algunas tiendas en EE.UU. cerradas por covid-19

(Bloomberg) -- Apple Inc. planea comenzar a reabrir las tiendas minoristas en Estados Unidos que habían estado cerradas durante las últimas semanas debido a los aumentos locales de casos de covid-19, según personas con conocimiento del asunto.

El gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, tiene programado abrir una pequeña cantidad de tiendas a fines de agosto, dijeron las personas, que pidieron permanecer en el anonimato debido a que los planes no se han hecho públicos. En el futuro inmediato, la mayoría de las tiendas operará solo con cita previa, dijeron las personas.

Apple inicialmente cerró en marzo la totalidad de sus 270 en Estados Unidos, cuando la pandemia comenzó a extenderse. Luego, comenzó a volver a abrir tiendas en mayo, solo para volver a cerrar más de 120 de ellas en los últimos meses debido al aumento local de casos.

Un portavoz de Apple se negó a realizar comentarios sobre las reaperturas de las tiendas.

La compañía comenzó a informar esta semana a los empleados de las tiendas minoristas sobre las inminentes reaperturas, diciéndole al personal que las tiendas continuarán siguiendo las pautas locales de distanciamiento social y la cantidad de personas permitidas a la vez en las tiendas. La compañía ha exigido a los clientes y empleados que realicen controles de temperatura y usen tapabocas.

Durante la pandemia, Apple ha reasignado a miles de empleados minoristas a puestos de ventas y soporte en línea. Apple le dijo al personal que esos trabajadores permanecerían en ese rol en el futuro cercano, pero que podrían ser reasignados nuevamente a sus tiendas minoristas dependiendo de las necesidades de cada punto de venta.

El proceso de reapertura llega en un momento clave para Apple, que planea lanzar nuevos iPhones, iPads, Apple Watches y otros dispositivos en los próximos meses para la temporada navideña.

