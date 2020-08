AMP.- Siria.- Suspendidos los contactos para redactar la nueva Constitución siria tras tres casos de COVID-19

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La nueva ronda de contactos iniciada este lunes en Ginebra para tratar de negociar la redacción de la nueva Constitución siria ha quedado interrumpida después de que tres de los delegados diesen positivo en las pruebas realizadas para detectar casos de COVID-19.



La oficina del enviado especial de la ONU, Geir Pedersen, ha confirmado en un comunicado esta suspensión, así como la adopción de "medidas inmediatas" para reducir riesgos, lo que incluye rastrear los posibles contactos de las personas contagiadas, cuya identidad no ha trascendido.



En el foro, celebrado en Ginebra, participan 15 delegados por cada una de las tres partes --Gobierno, oposición y sociedad civil--. Todos ellos han sido sometidos a pruebas de COVID-19 antes y después de aterrizar en Suiza y, una vez en la sede de la ONU, deben llevar mascarillas y guardar la distancia.



El objetivo de estos contactos consistiría en ir avanzando hacia una solución política de la guerra iniciada en marzo de 2011, si bien la oposición ya ha dejado claro que sus expectativas son bajas. "Todos sabemos que este régimen no quiere implicarse en una solución política o un comité constitucional y que siempre están poniendo obstáculos", ha lamentado Yahya al Aridi, según la agencia DPA.



Pedersen también ha dejado claro que no espera ningún gran avance de la reanudación de estos contactos, pero confía en que sienten las bases para que al menos pueda haber más reuniones de forma regular. Su oficina ha descrito los primeros contactos antes de la paralización como "constructivos".



El enviado internacional, que también se verá a lo largo de esta semana con representantes de Estados Unidos, Turquía, Rusia e Irán, ha sugerido que sería útil que las partes sirias resolviesen cuestiones sobre detenidos o desaparecidos en aras de la confianza mutua, para poder seguir avanzando.