Amador Mohedano desmiente un pacto con Rosa Benito para no coincidir con ella en público

La sonada ausencia de Amador Mohedano en la comunión de la hijastra de su hijo Salvador sigue dando que hablar. Y es que pese a que el hermano de Rocío Jurado confesaba que no había asistido porque le dolía mucho la espalda, los rumores de no fue por no encontrarse con Rosa Benito cobran cada vez más fuerza. Hace escasos minutos, el representante ha vuelto a atendernos para volver a desmentir que tenga ningún problema con la madre de sus cuatro hijos y su mujer durante más de treinta años.



- CHANCE: Hola Amador, ¿qué tal? ¿Cómo estás?



- AMADOR: Que pasa ahora



- CH: Amador, nos comentó la semana pasada que tenía un evento el sábado, fue la comunión de Daniela, a la que estabas invitado y finalmente no fuiste*



- AMADOR: Nada hija, me estoy pinchando en la farmacia porque me dio un dolor en la espalda que no me podía mover



- CH: Vimos un vídeo en el Instagram de Chayo en el que te quejabas al sentarte



- AMADOR: La culpa la tiene Irene Rosales



- CH: ¿Irene Rosales tiene la culpa?



- AMADOR: Sí porque fui a lo de la cena y la sorpresa que hizo ella al final fue una tabla de gimnasia y ahí me dio y me tiré una semana. Y Aquí me ha pegado fuerte, anoche. Yo padezco de espalda, la quinta vertebra la tengo estrangulada, entonces cuando hago un movimiento un poco brusco me pega fuerte.



- CH: También se comentó en televisión, no sabían que estabas malo, que teníais un pacto Rosa y tú desde el principio de que si uno iba a un acto no iba el otro



- AMADOR: Eso ya hace tiempo que se dijo



- CH: ¿Ya podéis coincidir no? ¿No pasa nada?



- AMADOR: No



- CH: ¿Nada que ver entonces con que no estuvieras ese día en la comunión porque Rosa fuera?



- AMADOR: No, no. Es que me pegó eso. Estuve con mis nietos, con Rosario que se vio y Rosa llegó la noche antes y yo por la mañana no me podía mover



- CH: ¿Estás mejor?



- AMADOR: Estoy mejor



- CH: A no hacer más gimnasia



- AMADOR: No, no, si no hago nada hija