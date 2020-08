Amador Mohedano aclara cuál es su relación con Rosa Benito tras su ausencia en el último evento familiar

13/01/2016 Amador Mohedano, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



Amador Mohedano se convirtió en el gran ausente en la comunión de la hijastra de su hijo Salvador. Al evento familiar, que tuvo lugar este fin de semana en Chipiona, se esperaba la presencia de todo el clan, pero finalmente el hermano de Rocío Jurado nos dejó con las ganas de verle de nuevo al lado de Rosa Benito. Consciente de los comentarios acerca de una mala relación con su ex mujer, Amador ha salido al paso de los rumores y ha aclarado los motivos por los que no acudió a la celebración:



- CHANCE: Buenas, ¿qué tal Amador? Quería preguntarle por qué no fue a la comunión de la hija de Salvador.



- AMADOR: Tenía dolor de espalda y me sentía molesto. Ya hoy nos veremos.



- CH: Rosa dijo que ella había ido. ¿Está bien la relación entre usted y ella?



- AMADOR: Sí, Rosa vino. la relación nuestra sigue igual. Igual, no hay relación.



- CH: Hay buena relación



- AMADOR: Sin relación pero hay buena relación. No hay broncas ni peleas ni nada.



- CH: ¿No fue a la cena después de la ceremonia?



- AMADOR: No porque terminarían tarde y yo ya me puse mis fajitas, mis cremitas y me metí en la cama.



