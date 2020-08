121-106. Antetokounmpo pone a los Bucks a un triunfo de las semifinales

Giannis Antetokounmpo (d) de los Bucks de Milwaukee en acción durante el cuarto partido de la eliminatoria de primera ronda de los 'playoffs' de la Conferencia Este en Kissimmee, Florida (EE.UU.), hoy 24 de agosto de 2020. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 24 ago (EFE).- El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo aportó este lunes un doble-doble de 31 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias en el cuarto partido de la eliminatoria de primera ronda de los 'playoffs' de la Conferencia que los Bucks de Milwaukee ganaron por 121-106 a los Magic de Orlando.

La victoria deja en 3-1 la serie al mejor de 7 a favor de los Bucks, que solo perdieron el primer juego.

El quinto partido se jugará este miércoles.

Antetokounmpo terminó el partido disputado en el Wide World of Sports, de Walt Disney World, de Orlando, con 14 canastas de 21 iros de campo, pero hizo la mayor parte de su daño dentro de la pintura donde tenía 12 de 14.

Junto a Antetokounmpo, el alero Khris Middleton también surgió como factor ganador al acabar con 21 puntos, incluidos 18 en el cuarto periodo que fue cuando realizó el mejor individual desde que comenzaron los playoffs.

Middleton, clave en la ofensiva de los Bucks junto a Antetokounmpo, también acabó con un doble-doble tras capturar 10 rebotes.

El resurgir de Midlleton se dio después que en los tres primeros cuartos se había quedado con apenas una canasta en nueve tiros de campo.

El escolta Wesley Matthews agregó 12 puntos como tercer máximo encestador de los Bucks, que comienzan a consolidar su juego de equipo con mejor marca de la temporada regular.

Los Bucks también estuvieron eficaces en los tiros desde fuera del perímetro con 17 triples de 41 intentos.

El pívot montenegrino suizo Nikola Vucevic mantuvo su buena producción individual al acabar el partido con otro doble-doble de 31 puntos, 11 rebotes y siete asistencias.

El escolta-alero reserva Terrence Ross acabó con 19 puntos y 7 rebotes que lo dejaron como sexto jugador de los Magic, que siguieron con las bajas por lesión del ala-pívot Aaron Gordon y el base Michael Carter-Williams, y aún no han jugado en la serie.

Su presencia en el quinto juego no está confirmada.