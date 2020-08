Warholm roza el récord mundial de 400 metros vallas en Estocolmo

Un error en la última valla costó probablemente el récord del mundo de 400 metros vallas al noruego Karsten Warholm, que consiguió la segunda mejor actuación de la historia (46.87), este domingo en la reunión de la Liga de Diamante en Estocolmo.

El carismático vallista noruego rozó el objetivo en su pasillo 8, donde afrontó en gran posición la recta final, pero golpeó la décima y última valla. Consiguió un tiempo estratosférico, de 46 segundos y 87 centésimas, pero el récord del mundo tendrá que esperar.

Warholm, campeón mundial en 2017 y 2019, parece destinado a batir la vieja plusmarca del estadounidense Kevin Young (46.78), que está en pie desde la final de los Juegos Olímpicos de Barcelona-1992.

El noruego quedó a nueve centésimas de segundo, en una temporada en la que su preparación ha estado muy condicionada por la pandemia del nuevo coronavirus, después que su gran objetivo del año, los Juegos Olímpicos de Tokio, fueran trasladados a 2021 por el COVID-19.

En la segunda reunión del año en la Liga de Diamante, después de la primera en Mónaco en la pasada semana, Warholm mejoró su récord de Europa (antes 46.92, logrado en Zúrich en 2019), con más de dos segundos de ventaja sobre sus competidores, toda una eternidad en esa prueba.

Insaciable en su colección de victorias, Warholm ganó luego, una hora más tarde, la carrera de 400 metros sin vallas, con un crono de 45 segundos y 5 centésimas.

En Estocolmo, Warholm no tuvo que medirse ni al estadounidense Rai Benjamin ni al catarí Abderrahman Samba, sus principales rivales de los últimos años.

"No me sorprende el récord personal de Warholm. Estoy más bien sorprendido con que no haya batido el récord del mundo", comentó en Twitter el campeón mundial estadounidense de 200 metros, Noah Lyles, mostrando hasta qué punto el vallista vikingo es favorito.

- Duplantis gana en casa -

El atleta noruego (1,87 metros, 80 kg) de 25 años es conocido además por sus excentricidades. Desde marzo de 2015 está unido a Leif Olav Alnes, un entrenador casi cuarenta años mayor, pero con el que hace bromas habitualmente en las redes sociales.

Ambos viajaron desde Noruega a Suecia en una autocaravana, en la que duermen desde hace días en Estocolmo, para reducir los riesgos sanitarios.

Warholm eclipsó en cierta medida al hombre llamado a ser el protagonista de la reunión, Armand Duplantis, que en el salto con garrocha venció con el mejor resultado del año.

Duplantis, nuevo plusmarquista mundial (6,17 metros) del salto con garrocha desde principios de año, superó los 6,01 metros en el primer intento, mejorando su actuación de la primera reunión de la Liga de Diamante, la pasada semana en Mónaco (6,00 metros). Falló luego tres veces ante la barra de 6,15 metros.

Por su parte, la británica Laura Muir dominó los 1.500 metros en Estocolmo con un crono de 3 minutos, 57 segundos y 82 centésimas, mientras que la ucraniana Yaroslava Mahuchick (18 años) superó los 2 metros en el tercer intento en el salto alto e igualó la mejor marca de este año, que había logrado su compatriota Yuliya Levchenko, que este domingo fue segunda (1,98 metros).

Tanto Muir como Mahuchick también lograron los mejores resultados del año en sus respectivas pruebas.

Por su parte, la colombiana Caterine Ibargüen (36 años), con 6,61 metros, regresó a la gran competición siendo segunda en el salto largo, donde la vencedora fue la ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk (6,85 metros).

