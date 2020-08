Sanción a Jorge Martín da a Marco Bezzecchi su primer triunfo en Moto2

El italiano Marco Bezzecchi consiguió este domingo en el Gran Premio de Estiria su primera victoria en Moto2 tras una sanción al español Jorge Martín, quien cruzó la línea de meta en primer lugar pero perdió un puesto por invadir los límites de la pista en la última curva.

"Estoy muy contento. No puedo describir mis emociones, he llorado como un bebé", dijo Bezzecchi. "No fui lo bastante fuerte en la frenada para superarlo (a Martín) pero vi que había tocado el verde y he sido primero después de la llegada", añadió.

Jorge Martín, que salió desde la segunda plaza, dominó la carrera y resistió en las últimas vueltas a Bezzecchi. Pero invadió la zona verde a la salida de una curva y perdió un puesto en consecuencia.

"Creo que no la he tocado, me gustaría volver a ver las imágenes", declaró el español, aunque no parece que haya dudas.

En tercer lugar finalizó el estadounidense Remy Gardner.

La carrera estuvo marcada por un gran número de caídas en las primeras vueltas, como la del español Arón Canet, que salió desde la 'pole', o la del británico Sam Lowes.

En la clasificación del Mundial, el italiano Luca Marini, 7º este domingo, se mantiene como líder por delante de su compatriota Enea Bastianini, 10º en el circuito de Spielberg.

-- Clasificación de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Estiria en el circuito de Spielberg (4,318 km):

1. Marco Bezzecchi (ITA/Kalex), las 25 vueltas en 37:12.461 (174 km/h de velocidad media)

2. Jorge Martín (ESP/Kalex) mismo tiempo

3. Remy Gardner (USA/Kalex) a 1.027

4. Tetsuta Nagashima (JPN/Kalex) 1.974

5. Thomas Lüthi (SUI/Kalex) 3.230

...

-- Clasificación del Mundial de Moto2 luego de seis carreras (de 15 en total):

1. Luca Marini (ITA) 87 puntos

2. Enea Bastianini (ITA) 79

3. Jorge Martín (ESP) 79

4. Tetsuta Nagashima (JPN) 68

5. Marco Bezzecchi (ITA) 65

...

jld/bde/gh