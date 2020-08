Robles cuestiona que la mesa con Cataluña sea ahora la prioridad y pide dejar "juegos florales" y pensar en el ciudadano

Recuerda al PP que es un partido de Estado y le pide participar en los Presupuestos de la reconstrucción porque es la hora del diálogo



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha puesto en cuestión que la mesa de negociación sobre Cataluña sea ahora una prioridad porque considera que lo "urgente" es sacar adelante unos Presupuestos de "reconstrucción" ante la crisis del Covid, para lo cual llama a todas las fuerzas políticas "con sentido de estado", incluyendo al PP.



Y es que Robles ha asegurado en una entrevista con Europa Press que "es el momento de la "gran política", del diálogo "sin excepción" y "sentido de estado" y de los partidos que "crean en España" porque los ciudadanos "no están para juegos florales", "frases elocuentes" o "sugestivas" que en el fondo "no piensan en los ciudadanos".



Ese llamamiento se dirige a los partidos que "no hagan de la descalificación e intolerancia su lema", en clara referencia a Vox que promueve una moción de censura contra el Gobierno, y dejen a un lado "la confrontación y las cuestiones partidistas".



EL PP NO SE PUEDE PONER DE PERFIL"Estoy segura de que cualquier fuerza política que tenga convicciones democráticas y crea en el interés general no puede ponerse de perfil por intereses partidistas a unos Presupuestos de reconstrucción", ha aseverado. Se trata de un aspecto esencial pues deben ir dirigidos sobre todo a atender a las personas "más vulnerables" ante la crisis del coronavirus.



En este sentido, Robles ha dicho que el Gobierno va a liderar la respuesta ante los efectos del Covid-19 pero para ello se requiere de "apoyos" y una clase política que "debe estar a la altura" y demostrar su condición de "servidores públicos" sin excepción.



"Aquí no se trata de si se pacta con unos u otros, eso tendría una posición partidista. Se trata de sentido de estado y estos Presupuestos de reconstrucción exigen trabajo y esfuerzo de todos los partidos que crean en España", ha insistido preguntada sobre si los pactos podrían ser posibles entre Podemos, Ciudadanos e incluso el PP.



Respecto a si ERC puede poner condiciones para esos presupuestos como reimpulsar la mesa de negociación sobre Cataluña, ha insistido en el mismo mensaje de que es necesario formaciones que "crean en el interés general al que están llamados" cualquier partido que quiera dialogar para poder "construir una españa mejor".



Al respecto, ha afirmado que "evidentemente la "prioridad es la sociedad, la "salud de los ciudadanos" o el "rebrote económico" para toda España y también para Cataluña.



"Cuando los dirigentes políticos se miran a cuestiones partidistas, a juegos florales, a la frase sugerente o sugestiva pero que no piensa en los ciudadanos, no están comportándose como verdaderos servidores públicos", ha espetado.



TOCA PENSAR EN ESPAÑASobre las posibilidades de lograr un consenso con el líder del PP, Pablo Casado, la ministra de Defensa ha ahondado en la "responsabilidad" y la "obligación" de la clase política para con su país en esta coyuntura difícil donde toca "pensar en España" y la forma de hacerlo posible es la vía del "diálogo y del respeto" por parte de cualquier partido.



"Y más si es un partido con experiencia de gobierno, que tiene que saber estar a la altura de las circunstancias" ha apelado a los populares.



Tampoco es el momento para Robles de "echarse en cara las cosas que se hayan podido hacer, mejores o peores" porque "todos han cometido errores", algo que es "bueno reconocer" pero recordando también que estaban volcados "en lo importante, en salvar vidas".



En este sentido, ha traído a colación intervenciones de "extremada dureza contra el gobierno", con "descalificaciones", durante el debate para la convalidación de los decretos del estado de alarma cuando "no era lo que necesitaba España".



"Pero no es el momento de mirar al pasado sino del futuro, pensando en los ciudadanos", ha exhortado la titular de Defensa que ve bien que se hagan "críticas" pero "también el esfuerzo de poner en común para que haya Presupuestos".