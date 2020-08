Ramón Díaz mete a Libertad de escolta del Apertura tras ganar a River Plate

El entrenador de Libertad, el argentino Ramón Díaz. EFE /Nathalia Aguilar /Archivo

Asunción, 22 (EFE).- El Libertad de Ramón Díaz calentó este sábado la pugna por el Apertura al vencer por 1-2 al River Plate y colocarse en segundo lugar de la tabla, empatado con Olimpia y a cuatro puntos de Cerro Porteño, el líder, que antes se llevó tres puntos ante 12 de Octubre.

Los goles de Blas Cáceres y de Óscar Tacuara Cardozo elevaron además al Gumarelo por encima de Guaraní, ahora cuarto, con 27 y verdugo de Olimpia el viernes

Cáceres estrenó el marcador en el minuto 16 de un contundente disparo que ponía el encuentro de cara a un Libertad necesitado de triunfos para recomponerse de una seguidilla de partidos sin convencer ni a propios ni extraños.

Esa irregularidad se manifestó en la incapacidad para originar peligro en el área rival, y pese a que ocasiones no faltaron, entre ellas las del mismo Cardozo.

De modo que el Kelito, con más pundonor que juego, se creció hasta que en el 37 emparejó el resultado, con una diana de Jorge Nuñez.

Sufrió Libertad para dar la vuelta, que llegó de penalti consecuencia de una mano dentro del área de Silvio Torales a balón del delantero Iván Franco.

El especialista Cardozo no perdonó y dio la victoria a su equipo.

Con este triunfo, Libertad caza a Olimpia, que cayó ante Guaraní por 1-2 y mira con los mismos puntos a un Cerro Porteño que hoy se escapó más de sus perseguidores por la mínima ante 12 de Octubre.

La decimoquinta jornada se cerrará el domingo con los choques Luqueño-General Díaz y Sol de América y Guaireña.

Si algo no falta es emoción en este tramo del Apertura, que a mitad de la próxima semana programa una jornada adelantada que culminará unos pocos día después en la de ese fin de semana.

Y será con el clásico que levanta pasiones, el que enfrenta a Cerro Porteño y Guaraní, esta vez luchando por el título más disputado de las últimas temporadas, luego de que los cuatro anteriores fueron conquistadas por Olimpia.