Pol Espargaró afirma que "la carrera le pertenecía a Joan Mir"

Madrid, 23 ago (EFE).- El español Pol Espargaró (KTM RC 16), que se tuvo que conformar con la tercera posición en el Gran Premio de Estiria de MotoGP a pesar de estar luchando por la victoria, afirmó que "esta carrera le pertenecía a Joan Mir, que en la primera carrera no era ni mejor ni peor, simplemente era superior a todos".

"Hoy la carrera no nos pertenecía a ninguno de los tres, hoy la carrera pertenecía a Joan Mir, que en la primera carrera no era ni mejor ni peor, era superior a todos los demás y estaba haciendo algo increíble al rodar en 24 bajos cuando todos rodábamos en 24.5. Hoy sin duda la carrera le pertenecía a él", destacó Pol Espargaró.

"En la primera carrera no estaba cómodo, me iba largo otra vez y no podía parar la moto y tenía muchos problemas para acelerar y me iba largo a la salida de las curvas, no era capaz de mantener un buen ritmo, un ritmo estable, y en cambio en la segunda carrera ha sido completamente opuesto, con el neumático con mucha adherencia, mucha tracción y mucho giro, y eso me ha permitido rodar mucho más tranquilo", explicó Espargaró.

Al referirse a la ocasión perdida, Pol Espargaró resta importancia ya que "en este tipo de carreras es como una carrera de Moto3, es prácticamente imposible decir quien va a llegar primero, además así es como es divertido y así es como la gente se divierte en casa".

"En la última curva quería bloquear a Jack pero sabía que esa pequeña potencia que tienen acelerando le hubiera servido para ser suficiente y estar emparejados y luego ya ha entrado muy deprisa, yo tendría que haber frenado un poquito más pero me he ido largo y Miguel ha aprovechado el hueco para ganar y tengo que decir que al final en estas condiciones cualquiera puede ganar, nos hemos jugado la victoria, hemos perdido, pero así son las carreras y así funcionan", incidió el piloto de KTM.

"No tenía ni idea de que Oliveira estuviese tan cerca, no sabía cuántas vueltas llevábamos y no sabía cuanto pilotos éramos en el grupo, yo sólo quería tirar porque mi ritmo era bueno, estaba haciendo 24 muy bajos, incluso algún 23 alto, y eso era un ritmo muy, muy alto, pero pensaba que no sería, bueno una KTM seguro, pero pensaba que no sería Miller porque justo cuando le he adelantado he visto que tenía problemas con el tren delantero y pensaba que no aguantaría pero ha aguantado muy bien, más que bien", recuerda Pol Espargaró.