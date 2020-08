Miguel Oliveira gana en Estiria y brinda a Portugal su primer triunfo en MotoGP

El piloto portugués Miguel Oliveira (KTM-Tech3) venció sorprendentemente este domingo en el Gran Premio de Estiria de MotoGP, por delante del australiano Jack Miller (Ducati-Pramac) y del español Pol Espargaró (KTM), y dio a su país su primer triunfo en la categoría reina.

Luego de que la carrera quedara interrumpida por un accidente sin consecuencias del español Maverick Viñales (Yamaha), Oliveira, de 25 años, permaneció en el trío de cabeza y se aprovechó de la lucha entre Espargaró y Miller para colocarse primero en la última curva.

El francés Fabio Quartararo, 13º en meta, sigue líder del Mundial con tres puntos de ventaja sobre el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), 5º este domingo.

La de este domingo es la primera victoria tanto de Oliveira como de la escudería Tech3, satélite de KTM, en MotoGP.

"Estoy muy emocionado ahora mismo. Querría decir tantas cosas pero me faltan palabras", declaró el luso, agradecido a su equipo y su familia. "Hoy se ha escrito la historia para mi país", señaló el primer piloto de Portugal en ganar una carrera de MotoGP.

"Creo que todos están locos de alegría en este momento" en Portugal. "Cuando he escuchado el himno nacional en el podio ha sido muy especial", añadió en rueda de prensa.

Antes de la interrupción de la carrera tras 15 vueltas, parecía que el triunfo iría a parar al español Joan Mir (Suzuki), finalmente 4º. Pero en la reanudación, Espargaró y Miller se escaparon antes de ser alcanzados por Oliveira, quien les superó en la línea de meta.

"No pude adelantarles de forma normal pero me aproveché de su lucha jugando de manera inteligente y pude lanzarme en la última curva", describió el vencedor.

Tras un Gran Premio de Austria -celebrado la semana pasada en este mismo circuito de Spielberg- lleno de incidentes, el de Estiria de este domingo resultó más tranquilo.

- Viñales 'escapa' de su moto -

Pese a ello, Viñales protagonizó la imagen de la jornada al saltar de manera acrobática de su moto en marcha, a plena velocidad, cuando se dio cuenta que tenía los frenos averiados.

El español no sufrió ningún daño, todo lo contrario que su moto, que ardió luego de chocar contra las barreras de seguridad inflables, obligando a interrumpir la carrera para repararlas.

La prueba se reanudó para doce vueltas frenéticas por la lucha de los tres hombres en cabeza.

"Cuando hemos cambiado a un neumático duro me he sentido inmediatamente mejor y he entendido que podía luchar por el podio", añadió el luso, que aterrizó en MotoGP el año pasado.

La victoria de Oliveira confirma la llegada al más alto nivel de MotoGP de las motos austríacas KTM, que lograron su primera victoria en esta categoría hace 15 días durante el Gran Premio de la República Checa de la mano del sudafricano Brad Binder.

Son unas motos difíciles de conducir pero muy veloces.

El Mundial de MotoGP, recortado este año por la pandemia de coronavirus y donde todas las carreras se están disputando a puerta cerrada, no está disfrutando de la presencia de Marc Márquez (Honda).

El español, vigente campeón de la disciplina, se rompió el brazo derecho durante la primera carrera de la temporada y estará fuera de los circuitos de dos a tres meses, y existe el riesgo de que se pierda toda la temporada, que debe finalizar el 22 de noviembre en Portugal.

