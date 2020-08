Miguel Oliveira da a Portugal su primera victoria en MotoGP

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Madrid, 23 ago (EFE).- El portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) consiguió para Portugal la primera victoria en la categoría reina del mundial de motociclismo al imponerse en el Gran Premio de Estiria de MotoGP en el circuito Red Bull Ring de Spielberg por delante del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) y del español Pol Espargaró (KTM RC 16).

Joan Mir (Suzuki GSX RR) sorprendió a todos sus rivales en la salida, en particular a Pol Espargaró (KTM RC 16), autor del mejor tiempo de entrenamientos, que en la curva cuatro se tocó con otro rival y no pudo mantener la segunda plaza, mientras que el de Suzuki se salió fuera del circuito ampliamente y fue sancionado con la pérdida de una posición.

El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) se puso entonces líder de la carrera por delante de Joan Mir y con el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) en la tercera posición y Pol Espargaró tras ellos.

Atrás del todo, el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19) tuvo que cumplir con su penalización de salir desde la calle de talleres para intentar remontar a lo largo de las 28 vueltas a las que estaba programada la carrera de MotoGP y pronto demostró sus intenciones al conseguir la primera vuelta rápida de carrera.

Miller aguantó el tipo en cabeza de carrera, a pesar de las molestias en el hombro tras su caída de entrenamientos, seguido estrechamente por Mir y Nakagami, pero prácticamente con todo el grupo principal en fila india, aunque con el líder del mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), sufriendo y con problemas en la decimotercera posición.

En el quinto giro Joan Mir superó a Jack Miller con una nueva vuelta rápida de carrera para tomar unos metros de ventaja sobre Miller y Nakagami, con Pol Espargaró y Alex Rins (Suzuki GSX RR) un poco más atrás.

El piloto de Suzuki fue consolidando poco a poco su primera posición, lo que le permitió contar con una ventaja de casi dos segundos pasado el ecuador de la carrera respecto a Miller y Nakagami, que se fueron adelantando constantemente en su pelea por la segunda plaza, mientras que más atrás se las tenían "tiesas" los españoles Pol Espargaró y Alex Rins y más atrás el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) recuperaba posiciones a pasos agigantados desde la decimocuarta plaza inicial en la salida.

Pero en la decimosexta vuelta de carrera Maverick Viñales, con muchos problemas durante toda la carrera, se tuvo que tirar de su moto en la curva uno, con gravísimos problemas de los frenos delanteros, para evitar el brutal impacto que su moto tuvo contra las defensas de aire, que reventaron como consecuencia del mismo y la moto comenzó a arder.

La detención de la carrera se hizo inevitable cuando Joan Mir contaba con casi dos segundos de ventaja, para su disgusto, y con todos los pilotos regresando a sus talleres para preparar una segunda salida para completar doce vueltas más.

No falló tampoco en la segunda salida Joan Mir, que salió como una exhalación con Miller pegado a su rebufo y Pol Espargaró en la tercera plaza, por delante de dos KTM más, las del portugués Miguel Oliveira y el surafricano Brad Binder.

Antes de cumplirse la primera vuelta Miller ya se había puesto líder al ser uno de los pocos que cambió de compuesto de neumáticos para la segunda salida y montar neumáticos blandos, mientras que Joan Mir llevaba el compuesto intermedio en ambos ejes, aunque usados ya anteriormente.

Nadie pudo escapar del control de sus rivales y aunque Miller se mantuvo líder, por detrás Pol Espargaró superó a Joan Mir para intentar alcanzar al australiano.

Por detrás, el francés Zarco se vio beneficiado por la bandera roja para salir detrás pero ya pegado a sus rivales y enseguida comenzó a recuperar posiciones para ponerse en la zona de puntos (decimocuarto), antes de cumplirse el ecuador de la segunda carrera.

En el polo opuesto se encontró Joan Mir, que tuvo la primera victoria de MotoGP al alcance de su mano, pero en la segunda carrera su rendimiento no fue el mismo y poco a poco se fue alejando de las posiciones de podio, adelantado por Espargaró, que se puso al rebufo de la moto de Miller a seis vueltas del final, y también por Miguel Oliveira, pero todos en un pañuelo.

A menos de seis vueltas para el final Pol Espargaró superó a Jack Miller en la curva nueve pero cinco pilotos estaban en la pelea por la victoria al estar tras ellos Miguel Oliveira, Joan Mir y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20).

Mir y Dovizioso se quedaron descolgados de la pelea y por delante Pol Espargaró intentó mantener la primera posición pero la pelea que mantuvo con Jack Miller en la última vuelta, con varios adelantamientos entre ellos y algunos toques, acabó beneficiando al portugués Oliveira, que los superó a ambos en la última curva.

El rendimiento de las Yamaha nuevamente cuestionado y con el italiano Valentino Rossi como el mejor de sus representantes en una discreta novena posición, con el francés Fabio Quartararo decimotercero y el también italiano Franco Morbidelli decimoquinto.

Tras el podio de Oliveira, Miller y Espargaró, en la cuarta plaza se colocó Joan Mir, con Alex Rins sexto, Iker Lecuona (KTM RC 16) décimo, Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) duodécimo, Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), decimosexto y Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19) en la vigésimo primera posición.

Juan Antonio Lladós